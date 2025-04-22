Торгова війна між Китаєм та США змінює світовий ринок LPG: перспективи та наслідки 

Високі мита на імпорт зі США змушують китайських покупців зрідженого нафтового газу (LPG) шукати альтернативні джерела постачання на Близькому Сході, що призводить до зростання цін у регіоні. Водночас американські експортери перенаправляють вантажі до Європи та інших азійських ринків, таких як Японія та Індія. Аналітики очікують зниження попиту на LPG у Китаї та зростання використання нафти.

Глобальний ринок зрідженого нафтового газу (LPG) зазнає значних змін через високі мита на імпорт із США, що змушує китайських покупців шукати альтернативні джерела постачання, зокрема на Близькому Сході. Ця ситуація також призводить до перенаправлення американських вантажів до Європи та інших азійських ринків, таких як Японія та Індія.

Вплив на ціни та попит

Попри зростання цін на близькосхідний LPG, аналітики очікують зниження попиту на цей ресурс у Китаї та збільшення використання нафти як альтернативи. Ця тенденція може завдати удару як американським виробникам сланцевого газу, так і китайським нафтохімічним компаніям, які раніше були одними з найбільш конкурентоспроможних завдяки дешевій сировині зі США.

Перенаправлення потоків

Як зазначає Джуліан Рентон, аналітик East Daley Analytics, обсяги торгівлі між США та Китаєм зросли настільки, що повне заміщення постачань стає майже неможливим. Очікується, що експорт LPG зі США до Китаю скоротиться на 200 тисяч барелів на добу протягом наступних 6–9 місяців, що призведе до накопичення запасів і зниження цін у США.

Вигоди для інших ринків

Японські та індійські імпортери вже скористалися ситуацією, збільшивши закупівлі дешевого американського LPG. Наприклад, імпорт LPG до Японії зріс на 12–15% у квітні порівняно з попереднім місяцем.

Наслідки для Китаю

Китай, який у 2024 році імпортував рекордні 17,3 млн тонн пропану зі США, тепер змушений шукати альтернативні джерела. Однак повне заміщення американських постачань неможливе, що може призвести до дефіциту сировини для нафтохімічної промисловості.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: reuters.com