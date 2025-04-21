Велика Британія подвоює ставку на вітрову енергетику

Обновлено: Апрель 21, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Велика Британія подвоює ставку на вітрову енергетику

Уряд Великої Британії схвалив розширення офшорної вітрової електростанції Rampion 2, що додасть 1,2 ГВт потужності та забезпечить електроенергією понад мільйон домогосподарств. Це частина національної стратегії досягнення вуглецевої нейтральності до 2030 року.

Велика Британія, яка вже є одним зі світових лідерів у сфері вітрової енергетики, продовжує масштабне розширення своєї потужності, зокрема офшорної. Нещодавно уряд країни схвалив будівництво проєкту Rampion 2 — офшорної вітрової електростанції біля південного узбережжя Англії.

Rampion 2 додасть 1,2 гігавата (ГВт) потужності, що дозволить забезпечити електроенергією близько 1 мільйона домогосподарств у Великій Британії. Загалом уряд країни планує до 2030 року вчетверо збільшити офшорну вітрову потужність як частину своєї стратегії досягнення цілей нульового рівня викидів вуглецю (net-zero).

У 2023 році 46,4% всієї електроенергії у Великій Британії було вироблено з відновлюваних джерел, з яких 61% припадає саме на вітрову енергетику. З цієї кількості близько 39,7% генерується на суші, а 60,3% — на морі.

Історія вітрової енергетики Великої Британії бере свій початок з 1991 року, коли було збудовано першу комерційну наземну вітрову електростанцію потужністю 1 ГВт. У 2024 році вітрова потужність країни зросла до 30 ГВт — удвічі більше, ніж у 2017-му. У Великій Британії нині встановлено 11 906 турбін, з яких 9 141 розміщені на суші, а 2 765 — на морі, включаючи 10 плавучих і 2 755 закріплених.

В офшорній вітровій галузі країни вже працює близько 32 000 осіб, і ця цифра, за прогнозами, може зрости до понад 120 000 до 2030 року. За умови досягнення 60 ГВт встановленої потужності до кінця поточного десятиліття, додана вартість для економіки може сягнути 58,5 мільярда доларів США.

Станом на початок 2025 року Велика Британія стала найбільшим виробником офшорної вітрової енергії в Європі та другою країною у світі після Китаю — з 14 ГВт встановленої потужності.

На початку квітня уряд країни офіційно схвалив розвиток проєкту Rampion 2. Очікується, що розширення включатиме встановлення 90 нових турбін, які дадуть змогу збільшити потужність вітроелектростанції на 1,2 ГВт. Будівельна фаза, що має розпочатися у 2026 році, створить близько 4 000 робочих місць.

Хоча рішення уряду про схвалення проєкту очікувалося ще у лютому, його ухвалення було відкладено з метою збору додаткової інформації від розробника.

Проєкт реалізується за участі компанії RWE (контрольний пакет 50,1%), консорціуму під керівництвом Macquarie (25%) та компанії Enbridge (24,9%). Вироблена електроенергія буде транспортуватися підводними кабелями, а далі — підземним кабелем до нової підстанції в Oakendene, поблизу Cowfold. Звідти електроенергія надходитиме в національну мережу в Bolney (Сассекс). Очікується, що вітрова електростанція буде введена в експлуатацію наприкінці 2020-х років.

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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