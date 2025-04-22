OPEC розвіює негативні настрої в останньому звіті про нафтовий ринок

У своєму останньому звіті OPEC підкреслює, що фундаментальні показники нафтового ринку залишаються міцними, попри поширені песимістичні очікування.

Організація вказує, що істотне зниження цін у останні тижні пов’язане зі спекулятивними діями, а не зі слабкістю ринку. Водночас, Китай продовжує демонструвати стабільне зростання імпорту нафти, що суперечить заявам про його економічні проблеми.

Фундаментальні показники глобального нафтового ринку залишаються міцними, попри «перебільшені негативні настрої», йдеться в останньому звіті OPEC. Організація відкидає песимістичні прогнози щодо попиту на нафту в Китаї, зазначаючи, що обсяги імпорту сирої нафти країною залишаються «дуже стабільними».

Щодо динаміки цін, OPEC зазначає, що їхнє зниження в останні тижні переважно спричинене спекулятивною поведінкою учасників ринку. Це класичний аргумент організації: коли ціни зростають, це пояснюється фундаментальними чинниками, а коли падають — спекуляціями.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: forexlive.com