ЄС міняє «путінські» трубопроводи на «трампівські» танкери з LNG

Обновлено: Апрель 22, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

ЄС міняє «путінські» трубопроводи на «трампівські» танкери з LNG

Європейський Союз готується скоротити залежність від російських енергоносіїв, збільшуючи імпорт зрідженого природного газу (LNG) з США. Новий план, який має бути оприлюднений 6 травня, передбачає закупівлю американського газу на $350 млрд як спосіб зменшити торговий дисбаланс із США та уникнути нових тарифів.

Коли ситуація ускладнюється, ЄС купує американський газ. Принаймні, така стратегія набуває форми: Брюссель готує новий план, щоб позбутися залежності від російських викопних ресурсів, водночас пропонуючи президенту США Дональду Трампу угоду на $350 млрд у сподіванні, що він відмовиться від нових тарифів.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив Bloomberg цього тижня, що план, який буде оприлюднений 6 травня, стане чітким політичним сигналом для енергетичних компаній: почати закуповувати більше LNG у США. Іншими словами, Європа хоче замінити «путінські» трубопроводи на «трампівські» танкери — але лише за прийнятної ціни.

Ці переговори відбуваються на тлі двох проблем, які ЄС намагається вирішити одночасно. По-перше, Європі досі потрібно розірвати довгострокові газові контракти з Росією, що ускладнюється через небажання деяких країн (наприклад, Угорщини) підтримувати повномасштабні санкції. По-друге, Трамп вимагає, щоб Європа скоротила торговий дисбаланс, купуючи американську енергію — і негайно. Його пропозиція? Закупити LNG на $350 млрд, і питання буде вирішено.

Це серйозна вимога. Для порівняння: минулого року ЄС імпортував близько 75 млн тонн LNG. Трамп хоче, щоб до цього обсягу додали ще 40 млн тонн.

Щоб реалізувати цей план, ЄС пропонує об’єднати попит країн-членів у єдину закупівельну стратегію, щоб отримати вигідніші ціни. Однак залишається питання, чи зможуть американські виробники — або чи захочуть — постачати такий обсяг газу за цінами, прийнятними для Європи. Особливо коли деякі з них вже скаржаться, що концепція «енергетичної домінації» останнім часом не приносить очікуваних результатів.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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