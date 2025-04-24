Саміт з енергетичної безпеки в Лондоні: геополітичні виклики, ринки нафти та газу, нові ризики

24–25 квітня 2025 року в Лондоні відбудеться Міжнародний саміт з енергетичної безпеки, організований Міжнародним енергетичним агентством (IEA) та урядом Великої Британії. Учасники обговорюватимуть вплив геополітичної нестабільності, торговельних конфліктів та кліматичних ризиків на глобальні ринки енергоресурсів.

Геополітична напруга та енергетична безпека

Міжнародний саміт з енергетичної безпеки, що відбудеться 24–25 квітня 2025 року в Лондоні, збере представників понад 60 країн для обговорення викликів у сфері енергетики. Серед ключових тем — вплив геополітичної нестабільності, зокрема конфліктів в Україні та на Близькому Сході, на постачання енергоресурсів. Також розглядатимуться питання кіберзагроз та екстремальних погодних явищ, які можуть порушити енергетичні ланцюги постачання.

Ринок нафти: попит, пропозиція та ціни

IEA знизило прогноз зростання світового попиту на нафту у 2025 році до 730 тис. барелів на добу, що на 300 тис. менше попередніх оцінок. Це пов’язано з торговельними напруженнями, зокрема новими тарифами з боку США, які впливають на глобальну економіку. Водночас, OPEC+ планує поступово збільшувати видобуток, що може призвести до надлишку пропозиції на ринку. Деякі країни-члени, такі як Казахстан, вже перевищують встановлені квоти, що створює напругу всередині альянсу.

Вплив на російську економіку

Через зниження цін на нафту та газ, росія переглянула прогноз доходів від експорту енергоресурсів на 2025 рік, зменшивши його на 15% до $200,3 млрд. Це створює додатковий тиск на бюджет країни, особливо з урахуванням високих витрат на оборону.

Європейський газовий ринок та LNG

Після припинення постачання російського газу через Україну з 1 січня 2025 року, Європа активізувала імпорт LNG, зокрема з США та Катару. Це дозволило знизити залежність від російського газу, але ціни залишаються волатильними. Так, ціна на газ на TTF знизилася до €34,04/MWh станом на 22 квітня.

Поточна геополітична ситуація, торговельні конфлікти та зміни клімату створюють нові виклики для глобальної енергетичної безпеки. Міжнародна співпраця та стратегічне планування стають ключовими для забезпечення стабільного постачання енергоресурсів у майбутньому.

Джерело: НТЦ Псіхєя: oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: S&P Global Commodity Insights, Reuters, IEA