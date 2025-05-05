Білий водень: нова енергетична революція під землею

У 2025 році світова енергетика переживає нову хвилю інтересу до природного водню — білого або геологічного. Від Франції до США та Японії розпочато десятки розвідувальних проєктів. Цей вид водню може стати дешевшим і чистішим джерелом енергії, ніж традиційні методи виробництва.

Франція: найбільше відкриття природного водню

У березні 2025 року у французькому регіоні Мозель виявлено одне з найбільших у світі родовищ природного водню — 46 мільйонів тонн, вартістю близько $184 мільярдів. Це відкриття може змінити глобальний енергетичний ландшафт, пропонуючи нульовий викид вуглецю та економічно вигідне джерело енергії.

США: HyTerra та інвестиції в природний водень

У Канзасі компанія HyTerra розпочала буріння в межах проєкту Nemaha, спрямованого на дослідження природного водню та гелію. Цей проєкт отримав підтримку від інвесторів, включаючи Fortescue, та має потенціал стати ключовим гравцем у галузі природного водню в США. (The Australian)

Японія: національна програма з розвідки природного водню

Японія оголосила про запуск національної програми з розвідки природного водню у 2025 році. Підтримана Організацією з безпеки металів та енергії Японії (JOGMEC), ця ініціатива спрямована на вивчення потенціалу природного водню як дешевшого та екологічно чистого джерела енергії. (Green Hydrogen News)

Швейцарія: відкриття природного водню в Альпах

У Швейцарії виявлено природний водень у гірських породах Альп, що стало значущим відкриттям для країни. Це відкриття підкреслює потенціал природного водню як нового джерела енергії в Європі.

Таким чином, природний водень стає все більш привабливим джерелом енергії завдяки своїй екологічності та потенційно низькій вартості видобутку. Однак, для повноцінного використання цього ресурсу необхідно подолати технічні та регуляторні виклики. Майбутнє енергетики може бути тісно пов’язане з розвитком технологій видобутку природного водню.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com, ЗМІ