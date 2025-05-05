Білий водень: нова енергетична революція під землею

Обновлено: Май 05, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Білий водень: нова енергетична революція під землею

Під гірськими хребтами ховаються величезні запаси революційного чистого ...

У 2025 році світова енергетика переживає нову хвилю інтересу до природного водню — білого або геологічного. Від Франції до США та Японії розпочато десятки розвідувальних проєктів. Цей вид водню може стати дешевшим і чистішим джерелом енергії, ніж традиційні методи виробництва.

 

Франція: найбільше відкриття природного водню

У березні 2025 року у французькому регіоні Мозель виявлено одне з найбільших у світі родовищ природного водню — 46 мільйонів тонн, вартістю близько $184 мільярдів. Це відкриття може змінити глобальний енергетичний ландшафт, пропонуючи нульовий викид вуглецю та економічно вигідне джерело енергії.

США: HyTerra та інвестиції в природний водень

У Канзасі компанія HyTerra розпочала буріння в межах проєкту Nemaha, спрямованого на дослідження природного водню та гелію. Цей проєкт отримав підтримку від інвесторів, включаючи Fortescue, та має потенціал стати ключовим гравцем у галузі природного водню в США. (The Australian)

Японія: національна програма з розвідки природного водню

Японія оголосила про запуск національної програми з розвідки природного водню у 2025 році. Підтримана Організацією з безпеки металів та енергії Японії (JOGMEC), ця ініціатива спрямована на вивчення потенціалу природного водню як дешевшого та екологічно чистого джерела енергії. (Green Hydrogen News)

Швейцарія: відкриття природного водню в Альпах

У Швейцарії виявлено природний водень у гірських породах Альп, що стало значущим відкриттям для країни. Це відкриття підкреслює потенціал природного водню як нового джерела енергії в Європі.

Таким чином, природний водень стає все більш привабливим джерелом енергії завдяки своїй екологічності та потенційно низькій вартості видобутку. Однак, для повноцінного використання цього ресурсу необхідно подолати технічні та регуляторні виклики. Майбутнє енергетики може бути тісно пов’язане з розвитком технологій видобутку природного водню.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com, ЗМІ

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(Всего статей: 1606)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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