15 штатів подали позов проти рішення Трампа прискорити нафтові та газові проєкти через його указ про «енергетичну надзвичайну ситуацію»

Обновлено: Май 12, 2025. Тэги: , , , , , ,

15 штатів подали позов проти рішення Трампа прискорити нафтові та газові проєкти через його указ про «енергетичну надзвичайну ситуацію»

15 штатів подали позов через рішення Трампа прискорити нафтові та газові проєкти через указ про «енергетичну надзвичайну ситуацію»

Коаліція з 15 штатів подала позов проти зусиль президента Дональда Трампа прискорити енергетичні проєкти, заявляючи, що адміністрація обходить закони щодо охорони навколишнього середовища та загрожує вразливим видам, критичним місцям проживання та культурним ресурсам.

Трамп видав указ, оголошуючи «національну енергетичну надзвичайну ситуацію» в перший день свого президентства. Цей указ заохочує розширення видобутку нафти та газу через федеральне використання права на викуп землі та Закон про оборонне виробництво, що дозволяє уряду використовувати приватні землі та ресурси для виробництва товарів, що вважаються національною необхідністю.

Такі кроки повинні застосовуватись лише в разі справжніх надзвичайних ситуацій, таких як проєкти, необхідні після стихійних лих, таких як урагани, повені або великі розливи нафти, зазначили генпрокурори у позові, поданому в штаті Вашингтон у п’ятницю.

Але тепер генпрокурор штату Вашингтон Нік Браун і інші позивачі заявили, що такі агентства, як Корпус інженерів армії США та Міністерство внутрішніх справ, обходять необхідні перевірки відповідно до федеральних законів, таких як Закон про чисту воду та Закон про захист вразливих видів.

«Президент США має право визначати, що є національною надзвичайною ситуацією, а не державні прокурори чи суди», — написала прес-секретарка Білого дому Тейлор Роджерс у листі. «Президент Трамп визнає, що розкриття американської енергії є критично важливим як для нашої економіки, так і для національної безпеки».

Генпрокурори зазначили, що надійна та доступна електрика є критично важливою для нації, але відзначили, що виробництво енергії в США вже досягло рекордних рівнів.

«Цей указ є незаконним, і його вимоги щодо того, щоб федеральні агентства ігнорували закони та в багатьох випадках свої власні регламенти для прискорення значних категорій діяльності, призведуть до шкоди водам, болотам, критичним місцям проживання, історичним та культурним ресурсам, вразливим видам та людям і дикій природі, які залежать від цих цінних ресурсів», — йдеться у позові.

«Швидкі кроки, властиві прискоренню процесів надзвичайних ситуацій, суттєво підривають права штатів», — додали генпрокурори, зазначивши, що федеральний Закон про чисту воду надає штатам право захищати якість води на своїх територіях.

Вони хочуть, щоб федеральний суд оголосив указ незаконним та заборонив агентствам здійснювати термінове дозволення для проєктів, які не є надзвичайними.

Позов очолюють Браун та генпрокурор Каліфорнії Роб Бонта, а також генеральні прокурори штатів Аризона, Коннектикут, Іллінойс, Массачусетс, Мейн, Меріленд, Мічиган, Міннесота, Нью-Джерсі, Орегон, Род-Айленд, Вермонт і Вісконсин підписалися під позовом.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами:  https://oilprice.comhttps://apnews.com/

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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