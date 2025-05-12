Goldman Sachs прогнозує останнє підвищення виробництва нафти ОПЕК+ в липні 2025 року

Goldman Sachs прогнозує, що ОПЕК+ зробить останнє підвищення виробництва нафти у липні на 411 000 барелів на добу, однак економічні дані можуть змінити це рішення. Прогноз вказує на те, що ОПЕК+ стикається зі зниженням попиту на нафту на фоні погіршення глобальної економічної ситуації.

Підвищення квот та його наслідки

Як повідомляють аналітики Goldman Sachs, ОПЕК+ може прийняти «остаточне» рішення про підвищення виробництва нафти в липні 2025 року на 411 000 барелів на добу. Це рішення, однак, може бути переглянуте залежно від економічних показників:

Останнє підвищення квот на виробництво нафти ОПЕК+ відбулося 6 травня 2025 року, коли було вирішено збільшити виробництво на 411 000 барелів на добу у червні.

Загалом, за квітень, травень та червень 2025 року передбачене збільшення на 960 000 барелів на добу, що на 44% відновлює скорочення на 2,2 мільйона барелів.

Підвищення квот для ОПЕК+ викликало падіння цін на нафту, хоча насправді для ринку це мало менший ефект, ніж очікувалося.

Незважаючи на збільшення виробництва, ціни на нафту показали стійкість. Наприклад, станом на 12 травня 2025 року Brent торгується на рівні $65,19 за барель, що на 2% вище, ніж раніше, а WTI — на $62,27, що також на 2,05% вище. Це відбулося на тлі новин про прогрес у переговорах між США та Китаєм, що може вказувати на підвищення попиту на нафту з боку найбільших споживачів.

«ОПЕК+ має все більше труднощів у підтримці стабільності виробництва нафти на фоні ослаблення глобального попиту». Goldman Sachs

Якщо прогнози Goldman Sachs справдяться, це буде ще одним підтвердженням того, що ОПЕК+ стикається з великими викликами на тлі слабшаючого глобального попиту на нафту.

Джерело: НТЦ Псіхєя