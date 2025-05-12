Morgan Stanley прогнозує падіння прибутків великих нафтових компаній

Прибутки найбільших міжнародних нафтових компаній знижуватимуться наприкінці цього року та в 2026 році, що може негативно вплинути на темпи викупів акцій, оскільки надлишок нафти на ринку тиснутиме на ціни.
Зниження прогнозів та слабкість попиту на нафту
Минулого тижня Morgan Stanley приєднався до інших великих інвестиційних банків, скоротивши прогнози цін на нафту через очікування більшого надлишку на ринку пізніше цього року, коли ОПЕК+ планує збільшити видобуток значно більше, ніж очікувалося раніше.
- Прогнози на нафту були знижені на другу половину року, де ціна Brent Crude була знижена до $62.50 за барель у третьому та четвертому кварталах цього року.
- Очікується, що ціни на Brent знизяться до менше ніж $60 за барель в першій половині 2026 року через слабкість попиту та зростання постачання від ОПЕК+ та інших постачальників.
- Великі нафтові компанії можуть скоротити викупи акцій на 10%–50% через очікуване зниження цін.
На думку Morgan Stanley, Shell є найкращим вибором серед європейських компаній, а BP було знижено до статусу «недооцінено» через високий рівень заборгованості, що робить компанію більш вразливою до змін макроекономічної ситуації.
«Зниження цін на нафту може призвести до суттєвого скорочення викупів акцій великими нафтовими компаніями.»
Останні звіти також показують, що компанії не змінили свої політики щодо дивідендів та виплат акціонерам, незважаючи на зниження цін на нафту на початку другого кварталу.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: Reuters