Рубрика | Україна

Morgan Stanley прогнозує падіння прибутків великих нафтових компаній

Обновлено: Май 12, 2025.

Morgan Stanley прогнозує падіння прибутків великих нафтових компаній

Прибутки найбільших міжнародних нафтових компаній знижуватимуться наприкінці цього року та в 2026 році, що може негативно вплинути на темпи викупів акцій, оскільки надлишок нафти на ринку тиснутиме на ціни.

Зниження прогнозів та слабкість попиту на нафту

Минулого тижня Morgan Stanley приєднався до інших великих інвестиційних банків, скоротивши прогнози цін на нафту через очікування більшого надлишку на ринку пізніше цього року, коли ОПЕК+ планує збільшити видобуток значно більше, ніж очікувалося раніше.

  • Прогнози на нафту були знижені на другу половину року, де ціна Brent Crude була знижена до $62.50 за барель у третьому та четвертому кварталах цього року.
  • Очікується, що ціни на Brent знизяться до менше ніж $60 за барель в першій половині 2026 року через слабкість попиту та зростання постачання від ОПЕК+ та інших постачальників.
  • Великі нафтові компанії можуть скоротити викупи акцій на 10%–50% через очікуване зниження цін.

На думку Morgan Stanley, Shell є найкращим вибором серед європейських компаній, а BP було знижено до статусу «недооцінено» через високий рівень заборгованості, що робить компанію більш вразливою до змін макроекономічної ситуації.

«Зниження цін на нафту може призвести до суттєвого скорочення викупів акцій великими нафтовими компаніями.»

Останні звіти також показують, що компанії не змінили свої політики щодо дивідендів та виплат акціонерам, незважаючи на зниження цін на нафту на початку другого кварталу.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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