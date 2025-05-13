Ціни на нафту стрімко зростають після угоди США та Китаю про зниження тарифів

Ціни на нафту різко піднялися в понеділок після того, як США та Китай досягли тимчасової угоди про зниження тарифів, що сприяло оптимізму на ринку. Обидві марки нафти — West Texas Intermediate (WTI) і Brent — показали суттєвий ріст після оголошення угоди.
Подальші кроки у нафтовому ринку після зниження тарифів
У результаті зниження тарифів між США і Китаєм ціни на нафту на світових ринках почали зростати. Проте, експерти попереджають, що довготривалі наслідки залежатимуть від загальної політики США щодо Китаю. Основні моменти:
- Ціни на Brent Crude виросли на 3,02%, досягнувши $65,84 за барель.
- Ціни на WTI Crude піднялися на 3,24%, досягнувши $63,00 за барель.
- Угода передбачає тимчасове зниження тарифів на 90 днів, що дає надію на відновлення економічного зростання.
- Аналітики підкреслюють, що ці зниження тарифів не вирішують усіх проблем, але дають ринку тимчасове полегшення.
Це зниження тарифів має позитивний вплив на ринок нафти, проте є побоювання щодо можливих наслідків у разі зміни політики США щодо Китаю.
“Це зниження тарифів — позитивний крок для активів, схильних до циклічного зростання, таких як нафта, оскільки воно зменшує занепокоєння щодо зниження попиту.”
Марія Кортез, старший енергетичний аналітик Global Markets Insights
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: Oilprice