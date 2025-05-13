Ціни на нафту стрімко зростають після угоди США та Китаю про зниження тарифів

Обновлено: Май 13, 2025.

Ціни на нафту стрімко зростають після угоди США та Китаю про зниження тарифів

Ціни на нафту різко піднялися в понеділок після того, як США та Китай досягли тимчасової угоди про зниження тарифів, що сприяло оптимізму на ринку. Обидві марки нафти — West Texas Intermediate (WTI) і Brent — показали суттєвий ріст після оголошення угоди.

Подальші кроки у нафтовому ринку після зниження тарифів

У результаті зниження тарифів між США і Китаєм ціни на нафту на світових ринках почали зростати. Проте, експерти попереджають, що довготривалі наслідки залежатимуть від загальної політики США щодо Китаю. Основні моменти:

  • Ціни на Brent Crude виросли на 3,02%, досягнувши $65,84 за барель.
  • Ціни на WTI Crude піднялися на 3,24%, досягнувши $63,00 за барель.
  • Угода передбачає тимчасове зниження тарифів на 90 днів, що дає надію на відновлення економічного зростання.
  • Аналітики підкреслюють, що ці зниження тарифів не вирішують усіх проблем, але дають ринку тимчасове полегшення.

Це зниження тарифів має позитивний вплив на ринок нафти, проте є побоювання щодо можливих наслідків у разі зміни політики США щодо Китаю.

“Це зниження тарифів — позитивний крок для активів, схильних до циклічного зростання, таких як нафта, оскільки воно зменшує занепокоєння щодо зниження попиту.”

Марія Кортез, старший енергетичний аналітик Global Markets Insights

Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: Oilprice

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(Всего статей: 6)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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