Ціни на нафту стрімко зростають після угоди США та Китаю про зниження тарифів

Ціни на нафту різко піднялися в понеділок після того, як США та Китай досягли тимчасової угоди про зниження тарифів, що сприяло оптимізму на ринку. Обидві марки нафти — West Texas Intermediate (WTI) і Brent — показали суттєвий ріст після оголошення угоди.

Подальші кроки у нафтовому ринку після зниження тарифів

У результаті зниження тарифів між США і Китаєм ціни на нафту на світових ринках почали зростати. Проте, експерти попереджають, що довготривалі наслідки залежатимуть від загальної політики США щодо Китаю. Основні моменти:

Ціни на Brent Crude виросли на 3,02%, досягнувши $65,84 за барель.

виросли на 3,02%, досягнувши $65,84 за барель. Ціни на WTI Crude піднялися на 3,24%, досягнувши $63,00 за барель.

піднялися на 3,24%, досягнувши $63,00 за барель. Угода передбачає тимчасове зниження тарифів на 90 днів, що дає надію на відновлення економічного зростання.

Аналітики підкреслюють, що ці зниження тарифів не вирішують усіх проблем, але дають ринку тимчасове полегшення.

Це зниження тарифів має позитивний вплив на ринок нафти, проте є побоювання щодо можливих наслідків у разі зміни політики США щодо Китаю.

“Це зниження тарифів — позитивний крок для активів, схильних до циклічного зростання, таких як нафта, оскільки воно зменшує занепокоєння щодо зниження попиту.” Марія Кортез, старший енергетичний аналітик Global Markets Insights

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: Oilprice