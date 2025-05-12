Фінансова криза Саудівської Аравії: як падіння цін на нафту загрожує «Vision 2030»

Обновлено: Май 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , ,

Фінансова криза Саудівської Аравії: як падіння цін на нафту загрожує «Vision 2030»

Падіння цін на нафту до рівня $63 за барель ставить під загрозу амбітні інфраструктурні проєкти Саудівської Аравії, зокрема мегапроєкт NEOM. Зниження доходів від нафти призводить до скорочення дивідендів Aramco та збільшення дефіциту бюджету, що вимагає перегляду планів розвитку країни.

Саудівська Аравія переживає фінансову кризу через різке падіння цін на нафту до $63 за барель, що значно нижче необхідного рівня для збалансування бюджету країни. Це призводить до зменшення доходів від нафти, скорочення дивідендів від державної нафтогазової компанії Aramco та збільшення фіскального дефіциту.

У першому кварталі 2025 року Aramco зафіксувала чистий прибуток у розмірі $26 мільярдів, що на 4,6% менше порівняно з попереднім роком. Це зниження пов’язане з падінням середньої ціни на нафту до $76,30 за барель, що нижче за рівень, необхідний для фінансування амбітних інфраструктурних проєктів Саудівської Аравії.

Уряд Саудівської Аравії прогнозує бюджетний дефіцит у розмірі $27 мільярдів у 2025 році, що становить близько 2,3% від валового внутрішнього продукту. Це зумовлено зниженням доходів від нафти та необхідністю фінансування великих інфраструктурних проєктів, таких як NEOM — футуристичне місто, що є частиною стратегії Vision 2030.

Для покриття дефіциту бюджету уряд Саудівської Аравії планує збільшити зовнішні запозичення та переглянути витрати на проєкти. Очікується, що деякі з них будуть відкладені або скорочені, щоб зменшити фінансовий тиск.

Незважаючи на труднощі, уряд Саудівської Аравії залишається налаштованим на реалізацію Vision 2030 та продовжує працювати над диверсифікацією економіки, зменшуючи залежність від нафтогазового сектору. Однак поточна фінансова ситуація вимагає ретельного перегляду пріоритетів та стратегічного планування для забезпечення стабільного економічного розвитку в майбутньому.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами:  https://oilprice.comhttps://www.reuters.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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