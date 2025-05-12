Фінансова криза Саудівської Аравії: як падіння цін на нафту загрожує «Vision 2030»

Падіння цін на нафту до рівня $63 за барель ставить під загрозу амбітні інфраструктурні проєкти Саудівської Аравії, зокрема мегапроєкт NEOM. Зниження доходів від нафти призводить до скорочення дивідендів Aramco та збільшення дефіциту бюджету, що вимагає перегляду планів розвитку країни.

Саудівська Аравія переживає фінансову кризу через різке падіння цін на нафту до $63 за барель, що значно нижче необхідного рівня для збалансування бюджету країни. Це призводить до зменшення доходів від нафти, скорочення дивідендів від державної нафтогазової компанії Aramco та збільшення фіскального дефіциту.

У першому кварталі 2025 року Aramco зафіксувала чистий прибуток у розмірі $26 мільярдів, що на 4,6% менше порівняно з попереднім роком. Це зниження пов’язане з падінням середньої ціни на нафту до $76,30 за барель, що нижче за рівень, необхідний для фінансування амбітних інфраструктурних проєктів Саудівської Аравії.

Уряд Саудівської Аравії прогнозує бюджетний дефіцит у розмірі $27 мільярдів у 2025 році, що становить близько 2,3% від валового внутрішнього продукту. Це зумовлено зниженням доходів від нафти та необхідністю фінансування великих інфраструктурних проєктів, таких як NEOM — футуристичне місто, що є частиною стратегії Vision 2030.

Для покриття дефіциту бюджету уряд Саудівської Аравії планує збільшити зовнішні запозичення та переглянути витрати на проєкти. Очікується, що деякі з них будуть відкладені або скорочені, щоб зменшити фінансовий тиск.

Незважаючи на труднощі, уряд Саудівської Аравії залишається налаштованим на реалізацію Vision 2030 та продовжує працювати над диверсифікацією економіки, зменшуючи залежність від нафтогазового сектору. Однак поточна фінансова ситуація вимагає ретельного перегляду пріоритетів та стратегічного планування для забезпечення стабільного економічного розвитку в майбутньому.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: https://oilprice.com, https://www.reuters.com