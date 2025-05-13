Стан енергосистеми України на 13 травня: триває ремонт та підготовка до пікових навантажень

Українська енергосистема відновлюється після атак — тривають ремонтні роботи, готується обладнання до літа та наступного опалювального сезону.
В Україні тривають відновлювальні роботи на енергетичних об’єктах, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Задля забезпечення стабільності функціонування енергосистеми впроваджуються необхідні технічні заходи. Одночасно активно ведеться підготовка обладнання до наступного опалювального сезону та періодів підвищеного навантаження у літній період.
Уряд та енергетичні компанії закликають споживачів до раціонального використання електроенергії, особливо у пікові години — зранку та ввечері. Такий підхід дозволяє зменшити навантаження на мережу та забезпечити її стійку роботу в умовах підвищених ризиків.
Ситуація на Запорізькій АЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції становить 14,04 метра. Цього обсягу наразі достатньо для повного забезпечення технологічних потреб станції.
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: Міненерго України