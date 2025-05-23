Бензин А-92: ціна зростає третій тиждень поспіль

На ринку бензину А-92 фіксується найпомітніше зростання серед усіх видів пального. Станом на 23 травня 2025 року оптові ціни на бензин А-92 на умовах FCA демонструють стабільне зростання. Вартість цього виду пального зросла майже на 2% лише за останню добу і на понад 4,6% з початку місяця. Така динаміка пояснюється посиленням попиту з боку транспорту та сезонним фактором.
Поточна ситуація на ринку
- А-92, коп./л, FCA: 4 665 коп./л — +1,93% за добу, +4,66% з початку місяця
Ключові фактори впливу
- Сезонне зростання попиту на А-92, зокрема в південних регіонах та серед аграрного сектору.
- Перерозподіл попиту з А-95 у бік більш дешевого А-92 через цінову чутливість споживачів.
- Можлива нестача ресурсу на внутрішньому ринку або зміни в логістиці імпорту.
Динаміка цін на бензин А-92 (23.05.2025)
- А_92_коп_л_FCA: 4 665 коп./л | Δ доба: +1,93% | Δ місяць: +4,66%
Ринок А-92 демонструє найвищу волатильність серед основних видів пального. Якщо темпи зростання збережуться, вже в червні можлива цінова конвергенція з А-95. Утім, поточний тиждень залишиться у фазі активного попиту й очікувань нових контрактів імпорту.
Джерело: Terminal За даними: НТЦ «Псіхєя»