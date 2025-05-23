Бензин А-92: ціна зростає третій тиждень поспіль

Обновлено: Май 23, 2025. Тэги: , , , , , ,

Бензин А-92: ціна зростає третій тиждень поспіль

На ринку бензину А-92 фіксується найпомітніше зростання серед усіх видів пального. Станом на 23 травня 2025 року оптові ціни на бензин А-92 на умовах FCA демонструють стабільне зростання. Вартість цього виду пального зросла майже на 2% лише за останню добу і на понад 4,6% з початку місяця. Така динаміка пояснюється посиленням попиту з боку транспорту та сезонним фактором.

Поточна ситуація на ринку

  • А-92, коп./л, FCA: 4 665 коп./л — +1,93% за добу, +4,66% з початку місяця

Ключові фактори впливу

  • Сезонне зростання попиту на А-92, зокрема в південних регіонах та серед аграрного сектору.
  • Перерозподіл попиту з А-95 у бік більш дешевого А-92 через цінову чутливість споживачів.
  • Можлива нестача ресурсу на внутрішньому ринку або зміни в логістиці імпорту.

Динаміка цін на бензин А-92 (23.05.2025)

  • А_92_коп_л_FCA: 4 665 коп./л | Δ доба: +1,93% | Δ місяць: +4,66%

Ринок А-92 демонструє найвищу волатильність серед основних видів пального. Якщо темпи зростання збережуться, вже в червні можлива цінова конвергенція з А-95. Утім, поточний тиждень залишиться у фазі активного попиту й очікувань нових контрактів імпорту.

Джерело: Terminal За даними: НТЦ «Псіхєя»

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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