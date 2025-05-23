Ринок бензину А-95: ціни стабільні на фоні сезонного зростання попиту

Обновлено: Май 23, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Ринок бензину А-95: ціни стабільні на фоні сезонного зростання попиту

Ціни на бензин А-95 залишаються незмінними, попри поступове зростання з початку травня. 23 травня 2025 року середні оптові ціни на бензин А-95 в Україні демонструють стабільність у всіх ключових сегментах ринку. Попри це, порівняно з початком місяця, спостерігається поступове зростання, що свідчить про оживлення споживчого попиту, зокрема у південних регіонах, які готуються до літнього туристичного сезону.

Поточні середні ціни

  • А-95, грн/т, самовивіз: 59 900 грн/т — без змін за добу, +2,2% з початку місяця
  • А-95, коп./л, FCA: 4 755 коп./л — стабільно, +3,26% за місяць

Ключові спостереження

  • Ціни залишаються незмінними з попередньої доби, що свідчить про врівноваженість попиту та пропозиції.
  • Інтенсивність зростання з початку місяця свідчить про сезонний вплив, зумовлений підготовкою до активних перевезень і зростанням туризму.
  • Водночас, доступність бензину залишається стабільною, що стримує цінові сплески.

Динаміка цін на бензин А-95 (23.05.2025)

  • А_95_грн_т_самов: 59 900 грн/т | Δ доба: 0,00% | Δ місяць: +2,22%
  • А_95_коп_л_FCA: 4 755 коп./л | Δ доба: 0,00% | Δ місяць: +3,26%

Станом на 23 травня ситуація на ринку бензину А-95 залишається стабільною. Найближчим часом очікується незначне підвищення в сегменті FCA, якщо не зміниться валютна ситуація або умови імпорту. Підвищений попит очікується в червні, що потенційно може вплинути на цінові тренди.

Джерело: Terminal За даними: НТЦ «Псіхєя»

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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