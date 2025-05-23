Ринок бензину А-95: ціни стабільні на фоні сезонного зростання попиту

Ціни на бензин А-95 залишаються незмінними, попри поступове зростання з початку травня. 23 травня 2025 року середні оптові ціни на бензин А-95 в Україні демонструють стабільність у всіх ключових сегментах ринку. Попри це, порівняно з початком місяця, спостерігається поступове зростання, що свідчить про оживлення споживчого попиту, зокрема у південних регіонах, які готуються до літнього туристичного сезону.
Поточні середні ціни
- А-95, грн/т, самовивіз: 59 900 грн/т — без змін за добу, +2,2% з початку місяця
- А-95, коп./л, FCA: 4 755 коп./л — стабільно, +3,26% за місяць
Ключові спостереження
- Ціни залишаються незмінними з попередньої доби, що свідчить про врівноваженість попиту та пропозиції.
- Інтенсивність зростання з початку місяця свідчить про сезонний вплив, зумовлений підготовкою до активних перевезень і зростанням туризму.
- Водночас, доступність бензину залишається стабільною, що стримує цінові сплески.
Динаміка цін на бензин А-95 (23.05.2025)
- А_95_грн_т_самов: 59 900 грн/т | Δ доба: 0,00% | Δ місяць: +2,22%
- А_95_коп_л_FCA: 4 755 коп./л | Δ доба: 0,00% | Δ місяць: +3,26%
Станом на 23 травня ситуація на ринку бензину А-95 залишається стабільною. Найближчим часом очікується незначне підвищення в сегменті FCA, якщо не зміниться валютна ситуація або умови імпорту. Підвищений попит очікується в червні, що потенційно може вплинути на цінові тренди.
Джерело: Terminal За даними: НТЦ «Псіхєя»