Міністри фінансів G7 розглядають можливість посилення санкцій проти росії

Обновлено: Май 23, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Міністри фінансів G7 розглядають можливість посилення санкцій проти росії

Попри дипломатичні зусилля, країни G7 готові посилити тиск на росію, яка відмовляється від припинення війни в Україні

  • Міністри фінансів G7 домовились розглянути нові санкції проти росії у разі, якщо та не зробить кроків до припинення війни в Україні.
  • Активи російського уряду залишаться замороженими, доки москва не припинить агресію та не компенсує Україні завдані збитки.
  • Країни G7 заявили, що жодна компанія або країна, яка фінансує чи постачає озброєння росії, не отримає прибутку від післявоєнного відновлення України.

«Це дуже серйозна заява», — зазначив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, назвавши її ключовим елементом підсумкового комюніке.

  • У зустрічі взяв участь міністр фінансів України Сергій Марченко, який закликав G7 підтримувати санкційний тиск на росію.
  • Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті G7 у червні, що пройде поблизу місця зустрічі міністрів у Канадських Скелястих горах.
  • Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив про готовність України якнайшвидше завершити війну.

«Інтерес України – не затягувати війну, а бути готовою до будь-якого розвитку подій. Увесь світ бачить: війна триває через росію. Ми зі свого боку виконуємо все необхідне — потрібна лише взаємна готовність з боку росії. А її зараз немає», — наголосив Зеленський.

  • Російська сторона заявила, що нова мирна зустріч ще не узгоджена, попри повідомлення про потенційні переговори у Ватикані.
  • 19 травня Трамп провів телефонну розмову з путіним, однак вона не призвела до жодних поступок з боку кремля.
  • путін здійснив несподіваний візит до Курської області, де заявив, що війська рф створюють «буферну зону» вздовж кордону з Україною.

«Наші сили виконують це завдання, ворожі вогневі точки активно подавляються, робота триває», — заявив путін.

  • Україна рішуче відкинула план путіна щодо «буферної зони», вважаючи його доказом небажання росії припинити війну.

«Ці нові агресивні заяви чітко відкидають мирні ініціативи й доводять, що путін був і залишається єдиною причиною, чому триває вбивство», — написав заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга на X.

  • путін також доручив розробити комплексну програму відновлення південних регіонів росії, які зазнали ударів українських дронів — Курської, Бєлгородської та Брянської областей.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com,

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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