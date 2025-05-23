Міністри фінансів G7 розглядають можливість посилення санкцій проти росії

Попри дипломатичні зусилля, країни G7 готові посилити тиск на росію, яка відмовляється від припинення війни в Україні
- Міністри фінансів G7 домовились розглянути нові санкції проти росії у разі, якщо та не зробить кроків до припинення війни в Україні.
- Активи російського уряду залишаться замороженими, доки москва не припинить агресію та не компенсує Україні завдані збитки.
- Країни G7 заявили, що жодна компанія або країна, яка фінансує чи постачає озброєння росії, не отримає прибутку від післявоєнного відновлення України.
«Це дуже серйозна заява», — зазначив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань, назвавши її ключовим елементом підсумкового комюніке.
- У зустрічі взяв участь міністр фінансів України Сергій Марченко, який закликав G7 підтримувати санкційний тиск на росію.
- Президент США Дональд Трамп візьме участь у саміті G7 у червні, що пройде поблизу місця зустрічі міністрів у Канадських Скелястих горах.
- Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні заявив про готовність України якнайшвидше завершити війну.
«Інтерес України – не затягувати війну, а бути готовою до будь-якого розвитку подій. Увесь світ бачить: війна триває через росію. Ми зі свого боку виконуємо все необхідне — потрібна лише взаємна готовність з боку росії. А її зараз немає», — наголосив Зеленський.
- Російська сторона заявила, що нова мирна зустріч ще не узгоджена, попри повідомлення про потенційні переговори у Ватикані.
- 19 травня Трамп провів телефонну розмову з путіним, однак вона не призвела до жодних поступок з боку кремля.
- путін здійснив несподіваний візит до Курської області, де заявив, що війська рф створюють «буферну зону» вздовж кордону з Україною.
«Наші сили виконують це завдання, ворожі вогневі точки активно подавляються, робота триває», — заявив путін.
- Україна рішуче відкинула план путіна щодо «буферної зони», вважаючи його доказом небажання росії припинити війну.
«Ці нові агресивні заяви чітко відкидають мирні ініціативи й доводять, що путін був і залишається єдиною причиною, чому триває вбивство», — написав заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга на X.
- путін також доручив розробити комплексну програму відновлення південних регіонів росії, які зазнали ударів українських дронів — Курської, Бєлгородської та Брянської областей.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com,