Ціни на бензин у США досягли мінімуму за чотири роки на тлі рекордних подорожей у День пам’яті. Середня ціна бензину в США напередодні Дня пам’яті 2025 року знизилася до \$3,08 за галон, що є найнижчим показником з 2021 року. Це сприяло рекордному зростанню подорожей автомобілем, зокрема 45,1 мільйона американців вирушили в поїздки на відстань понад 50 миль.
Низькі ціни на пальне стимулюють подорожі та інвестиції
- За даними AAA, 39,4 мільйона людей подорожували автомобілем під час свята, що на 3% більше, ніж минулого року.
- Зниження цін на бензин пов’язане з падінням цін на нафту, які зменшилися на 20% через збільшення видобутку ОПЕК+ та зниження глобального попиту.
- Інвестори звернули увагу на ETF United States Gasoline Fund (UGA), який відстежує ціни на бензин. Станом на 23 травня 2025 року, вартість акцій UGA становила $59,87.
Незважаючи на економічну невизначеність, американці активно подорожують, використовуючи зниження цін на пальне для поїздок. Це також впливає на споживчі витрати в інших секторах, таких як готельний бізнес, харчування та роздрібна торгівля.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Yahoo, AAA
Додаткові джерела інформації по темі:
* New York Post: Ціни на бензин у США досягли мінімуму за чотири роки перед Днем пам’яті
* WSJ: Ціни на бензин найнижчі на початку сезону подорожей з 2020 року
* MarketWatch: Завдяки дешевому бензину американці можуть подорожувати рекордними темпами на День пам’яті