Ціни на бензин у США досягли мінімуму за чотири роки

Обновлено: Май 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ціни на бензин у США досягли мінімуму за чотири роки

Ціни на бензин у США досягли мінімуму за чотири роки на тлі рекордних подорожей у День пам’яті. Середня ціна бензину в США напередодні Дня пам’яті 2025 року знизилася до \$3,08 за галон, що є найнижчим показником з 2021 року. Це сприяло рекордному зростанню подорожей автомобілем, зокрема 45,1 мільйона американців вирушили в поїздки на відстань понад 50 миль.

Низькі ціни на пальне стимулюють подорожі та інвестиції

  • За даними AAA, 39,4 мільйона людей подорожували автомобілем під час свята, що на 3% більше, ніж минулого року.
  • Зниження цін на бензин пов’язане з падінням цін на нафту, які зменшилися на 20% через збільшення видобутку ОПЕК+ та зниження глобального попиту.
  • Інвестори звернули увагу на ETF United States Gasoline Fund (UGA), який відстежує ціни на бензин. Станом на 23 травня 2025 року, вартість акцій UGA становила $59,87.

Незважаючи на економічну невизначеність, американці активно подорожують, використовуючи зниження цін на пальне для поїздок. Це також впливає на споживчі витрати в інших секторах, таких як готельний бізнес, харчування та роздрібна торгівля.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Yahoo, AAA

Додаткові джерела інформації по темі:

* New York Post: Ціни на бензин у США досягли мінімуму за чотири роки перед Днем пам’яті
* WSJ: Ціни на бензин найнижчі на початку сезону подорожей з 2020 року
* MarketWatch: Завдяки дешевому бензину американці можуть подорожувати рекордними темпами на День пам’яті

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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