Енергосистема України: стабільність попри виклики та загрози

Українська енергосистема продовжує функціонувати стабільно, попри постійні атаки та загрози з боку росії. Завдяки злагодженій роботі енергетиків та підтримці міжнародних партнерів, забезпечується безперебійне постачання електроенергії споживачам.
Стан енергосистеми на 28 травня 2025 року
- Станом на 28 травня енергосистема України збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.
- Споживання електроенергії за попередню добу було дещо вищим, ніж за аналогічну добу 2024 року, що пояснюється збереженням низького температурного режиму по всій території України.
- Тривають планові ремонтні роботи, спрямовані на підготовку енергообладнання до майбутнього опалювального сезону та забезпечення стабільної роботи в умовах літніх пікових навантажень.
- Міністерство енергетики України повідомляє про понад 1200 випадків порушень роботи енергомереж за останні два місяці внаслідок атак росії, що підкреслює необхідність термінового постачання енергетичного обладнання та компонентів для підготовки до осінньо-зимового періоду. :contentReference[oaicite:16]{index=16}
«Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему,» — зазначають в Міненерго України.
Ситуація на Запорізькій АЕС
- Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,01 м, що є достатнім для забезпечення потреб станції. :contentReference[oaicite:21]{index=21}
- росія продовжує будівництво нових ліній електропередач у тимчасово окупованих районах півдня України з метою підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми. :contentReference[oaicite:24]{index=24}
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляє про збереження стану холодного зупину всіх шести реакторів ЗАЕС. :contentReference[oaicite:27]{index=27}
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України
Додаткові джерела інформації по темі:
Reuters: Ukraine revamps minerals sector, eyes billions in investment from US deal
ISW: Russian Offensive Campaign Assessment, May 27, 2025
OECD NEA: Ukraine: Current status of nuclear power installations
Meduza: Russia is moving to connect Ukraine’s Zaporizhzhia nuclear plant to its own power grid
UEEX: LLC «Ukrainian Energy Exchange»on 28.05.2025 at 11:00 is conducting a
ANS: IAEA: Cooling pond water levels decreasing at Ukraine nuclear plant
Mezha: Over 1200 Energy Network Disruptions in Ukraine Amid Russian Attacks
UA-Energy: Electricity consumption in Ukraine decreased on Wednesday
Energoatom: The water level in the ZNPP cooling pond is stable