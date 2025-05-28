Енергосистема України: стабільність попри виклики та загрози

Обновлено: Май 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Енергосистема України: стабільність попри виклики та загрози

Українська енергосистема продовжує функціонувати стабільно, попри постійні атаки та загрози з боку росії. Завдяки злагодженій роботі енергетиків та підтримці міжнародних партнерів, забезпечується безперебійне постачання електроенергії споживачам.

Стан енергосистеми на 28 травня 2025 року

  • Станом на 28 травня енергосистема України збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.
  • Споживання електроенергії за попередню добу було дещо вищим, ніж за аналогічну добу 2024 року, що пояснюється збереженням низького температурного режиму по всій території України.
  • Тривають планові ремонтні роботи, спрямовані на підготовку енергообладнання до майбутнього опалювального сезону та забезпечення стабільної роботи в умовах літніх пікових навантажень.
  • Міністерство енергетики України повідомляє про понад 1200 випадків порушень роботи енергомереж за останні два місяці внаслідок атак росії, що підкреслює необхідність термінового постачання енергетичного обладнання та компонентів для підготовки до осінньо-зимового періоду. :contentReference[oaicite:16]{index=16}

«Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему,» — зазначають в Міненерго України.

Ситуація на Запорізькій АЕС

  • Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,01 м, що є достатнім для забезпечення потреб станції. :contentReference[oaicite:21]{index=21}
  • росія продовжує будівництво нових ліній електропередач у тимчасово окупованих районах півдня України з метою підключення Запорізької АЕС до своєї енергосистеми. :contentReference[oaicite:24]{index=24}
  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляє про збереження стану холодного зупину всіх шести реакторів ЗАЕС. :contentReference[oaicite:27]{index=27}

Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України

Додаткові джерела інформації по темі:

Reuters: Ukraine revamps minerals sector, eyes billions in investment from US deal
ISW: Russian Offensive Campaign Assessment, May 27, 2025
OECD NEA: Ukraine: Current status of nuclear power installations
Meduza: Russia is moving to connect Ukraine’s Zaporizhzhia nuclear plant to its own power grid
UEEX: LLC «Ukrainian Energy Exchange»on 28.05.2025 at 11:00 is conducting a
ANS: IAEA: Cooling pond water levels decreasing at Ukraine nuclear plant
Mezha: Over 1200 Energy Network Disruptions in Ukraine Amid Russian Attacks
UA-Energy: Electricity consumption in Ukraine decreased on Wednesday
Energoatom: The water level in the ZNPP cooling pond is stable

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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