Ціни на газ зростають в Україні, Європа стримує волатильність

На тлі зростаючої активності трейдерів та попиту на внутрішньому ринку України ціни на газ демонстрували суттєве підвищення. Водночас на європейських хабах спостерігалося помірне зниження цін, попри геополітичні ризики та нестабільність.
Український ринок: ріст попиту та рекордні обсяги
- Ціни стартових контрактів на червень в ГТС України зросли на 4,81% за тиждень.
- Було укладено контракти з 8 компаніями, серед яких: Енерго Збут Транс, ГПК Нафтогаз Трейдинг, Оператор ГТС України, Укрзалізниця та інші.
- Обсяг реалізованого ресурсу досяг 14,21 млн куб. м, що у 9,5 раза більше, ніж попереднього тижня.
- На внутрішньодобовому ринку було укладено 7 угод на 87 тис. куб. м, середньозважена ціна КСП склала 19500 грн/тис. куб. м без ПДВ (30 травня).
Європа: слабке здешевлення на фоні стратегічної невизначеності
- Спотові контракти в Європі в останній тиждень травня здешевшали в середньому на 1,27%.
- Контракти на квартал наперед були дешевшими за спотові ціни на 0,54%.
- Внутрішня пропозиція залишається стабільною, але ринок перебуває під впливом кліматичних факторів, попиту та геополітичної напруги.
- ЄС підтвердив курс на повну відмову від імпорту російського газу, навіть у разі досягнення мирної угоди, що створює довгострокову невизначеність.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Українська енергетична біржа, European Commission – Energy, Reuters Energy, ICIS Natural Gas
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S\&P Global: Європейські ціни на газ знижуються через стабільну пропозицію
Bloomberg Energy – Natural Gas