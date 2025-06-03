Ціни на газ зростають в Україні, Європа стримує волатильність

Обновлено: Июнь 03, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Ціни на газ зростають в Україні, Європа стримує волатильність

На тлі зростаючої активності трейдерів та попиту на внутрішньому ринку України ціни на газ демонстрували суттєве підвищення. Водночас на європейських хабах спостерігалося помірне зниження цін, попри геополітичні ризики та нестабільність.

Український ринок: ріст попиту та рекордні обсяги

  • Ціни стартових контрактів на червень в ГТС України зросли на 4,81% за тиждень.
  • Було укладено контракти з 8 компаніями, серед яких: Енерго Збут Транс, ГПК Нафтогаз Трейдинг, Оператор ГТС України, Укрзалізниця та інші.
  • Обсяг реалізованого ресурсу досяг 14,21 млн куб. м, що у 9,5 раза більше, ніж попереднього тижня.
  • На внутрішньодобовому ринку було укладено 7 угод на 87 тис. куб. м, середньозважена ціна КСП склала 19500 грн/тис. куб. м без ПДВ (30 травня).

Європа: слабке здешевлення на фоні стратегічної невизначеності

  • Спотові контракти в Європі в останній тиждень травня здешевшали в середньому на 1,27%.
  • Контракти на квартал наперед були дешевшими за спотові ціни на 0,54%.
  • Внутрішня пропозиція залишається стабільною, але ринок перебуває під впливом кліматичних факторів, попиту та геополітичної напруги.
  • ЄС підтвердив курс на повну відмову від імпорту російського газу, навіть у разі досягнення мирної угоди, що створює довгострокову невизначеність.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Українська енергетична біржа, European Commission – Energy, Reuters Energy, ICIS Natural Gas

Додаткові джерела інформації по темі:

S\&P Global: Європейські ціни на газ знижуються через стабільну пропозицію
Bloomberg Energy – Natural Gas

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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