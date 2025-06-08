ОПЕК+ продовжує збільшення видобутку нафти, попри геополітичні ризики

У період з 30 травня по 3 червня 2025 року країни ОПЕК+ погодили чергове підвищення видобутку нафти на 411 тис. барелів на добу в липні, зберігаючи темпи зростання, встановлені в травні та червні. Це рішення супроводжувалося зростанням цін на нафту на тлі геополітичної напруги та обмеженого збільшення пропозиції.
Ключові події та ринкові реакції
- Збільшення видобутку: ОПЕК+ вирішила підвищити видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу в липні 2025 року, продовжуючи поступове відновлення після скорочень, запроваджених у 2022 році. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
- Реакція ринку: Ціни на нафту зросли на 3% після оголошення про підвищення видобутку, оскільки ринок очікував більшого збільшення пропозиції. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
- Геополітичні фактори: Напруження між росією та Україною, зокрема атаки безпілотників на російські військові об’єкти, сприяли зростанню цін на нафту. :contentReference[oaicite:15]{index=15}
- Позиції хедж-фондів: Хедж-фонди скоротили свої короткі позиції на нафтових ф’ючерсах, що також сприяло зростанню цін. :contentReference[oaicite:18]{index=18}
- Прогнози: Аналітики ING очікують, що ринок нафти може перейти до надлишку пропозиції в четвертому кварталі 2025 року, що може призвести до зниження цін. :contentReference[oaicite:21]{index=21}
«Збільшення видобутку ОПЕК+ відображає прагнення країн-членів відновити частку ринку, попри потенційні ризики для цін на нафту, але їхні інтереси співпадають із прагненням більшості українців,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com, Financial Times, Wall Street Journal, Saxo Bank, Enerdata
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