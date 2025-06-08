ОПЕК+ продовжує збільшення видобутку нафти, попри геополітичні ризики

Обновлено: Июнь 08, 2025.

ОПЕК+ продовжує збільшення видобутку нафти, попри геополітичні ризики

У період з 30 травня по 3 червня 2025 року країни ОПЕК+ погодили чергове підвищення видобутку нафти на 411 тис. барелів на добу в липні, зберігаючи темпи зростання, встановлені в травні та червні. Це рішення супроводжувалося зростанням цін на нафту на тлі геополітичної напруги та обмеженого збільшення пропозиції.

Ключові події та ринкові реакції

  • Збільшення видобутку: ОПЕК+ вирішила підвищити видобуток нафти на 411 тис. барелів на добу в липні 2025 року, продовжуючи поступове відновлення після скорочень, запроваджених у 2022 році. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
  • Реакція ринку: Ціни на нафту зросли на 3% після оголошення про підвищення видобутку, оскільки ринок очікував більшого збільшення пропозиції. :contentReference[oaicite:12]{index=12}
  • Геополітичні фактори: Напруження між росією та Україною, зокрема атаки безпілотників на російські військові об’єкти, сприяли зростанню цін на нафту. :contentReference[oaicite:15]{index=15}
  • Позиції хедж-фондів: Хедж-фонди скоротили свої короткі позиції на нафтових ф’ючерсах, що також сприяло зростанню цін. :contentReference[oaicite:18]{index=18}
  • Прогнози: Аналітики ING очікують, що ринок нафти може перейти до надлишку пропозиції в четвертому кварталі 2025 року, що може призвести до зниження цін. :contentReference[oaicite:21]{index=21}

«Збільшення видобутку ОПЕК+ відображає прагнення країн-членів відновити частку ринку, попри потенційні ризики для цін на нафту, але їхні інтереси співпадають із прагненням більшості українців,» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com,  Financial Times, Wall Street Journal, Saxo Bank, Enerdata

Додаткові джерела інформації по темі:

World Oil
Barron’s
Reuters

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(Всего статей: 1702)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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