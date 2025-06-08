Світові інвестиції у нафтовидобуток у 2025 році скоротяться вперше з часів пандемії

Обновлено: Июнь 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Світові інвестиції у нафтовидобуток у 2025 році скоротяться вперше з часів пандемії

Очікуване зниження цін на нафту та слабші прогнози попиту призведуть до скорочення інвестицій у нафтовидобувний сектор у 2025 році на 6% — це стане першим падінням рік до року після обвалу у період Covid-19 та найбільшим з 2016 року.

Песимізм інвесторів охопив сектор upstream

Початкові прогнози компаній щодо 2025 року передбачали стабільний рівень витрат на upstream-напрям (видобуток нафти й газу), але подальше зниження цін на нафту змінило очікування інвесторів:

  • Загальні інвестиції в нафтовидобувний сектор у 2025 році очікуються на рівні менше 570 млрд доларів, що приблизно на 4% менше, ніж у 2024-му.
  • Витрати на видобуток нафти знизяться, тоді як інвестиції в газові родовища залишаться на рівні попереднього року.
  • Близько 40% усіх витрат буде спрямовано на уповільнення падіння видобутку на наявних родовищах.
  • Інвестиції в нафтопереробку у 2025 році скоротяться до найнижчого рівня за останнє десятиріччя.

Інвестиційна активність у нафтопереробку у 2025 році досягне мінімуму за останні десять років

Такі тенденції вказують на стриманий настрій учасників ринку на тлі економічної невизначеності та очікуваного зниження глобального попиту.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Wood Mackenzie, Reuters
Додаткові джерела інформації: S\&P Global, IEA

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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