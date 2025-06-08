Світові інвестиції у нафтовидобуток у 2025 році скоротяться вперше з часів пандемії

Очікуване зниження цін на нафту та слабші прогнози попиту призведуть до скорочення інвестицій у нафтовидобувний сектор у 2025 році на 6% — це стане першим падінням рік до року після обвалу у період Covid-19 та найбільшим з 2016 року.

Песимізм інвесторів охопив сектор upstream

Початкові прогнози компаній щодо 2025 року передбачали стабільний рівень витрат на upstream-напрям (видобуток нафти й газу), але подальше зниження цін на нафту змінило очікування інвесторів:

Загальні інвестиції в нафтовидобувний сектор у 2025 році очікуються на рівні менше 570 млрд доларів, що приблизно на 4% менше, ніж у 2024-му.

в нафтовидобувний сектор у 2025 році очікуються на рівні менше 570 млрд доларів, що приблизно на 4% менше, ніж у 2024-му. Витрати на видобуток нафти знизяться, тоді як інвестиції в газові родовища залишаться на рівні попереднього року.

знизяться, тоді як інвестиції в газові родовища залишаться на рівні попереднього року. Близько 40% усіх витрат буде спрямовано на уповільнення падіння видобутку на наявних родовищах.

буде спрямовано на уповільнення падіння видобутку на наявних родовищах. Інвестиції в нафтопереробку у 2025 році скоротяться до найнижчого рівня за останнє десятиріччя.

Інвестиційна активність у нафтопереробку у 2025 році досягне мінімуму за останні десять років

Такі тенденції вказують на стриманий настрій учасників ринку на тлі економічної невизначеності та очікуваного зниження глобального попиту.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Wood Mackenzie, Reuters

Додаткові джерела інформації: S\&P Global, IEA