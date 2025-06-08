Світові інвестиції у нафтовидобуток у 2025 році скоротяться вперше з часів пандемії

Очікуване зниження цін на нафту та слабші прогнози попиту призведуть до скорочення інвестицій у нафтовидобувний сектор у 2025 році на 6% — це стане першим падінням рік до року після обвалу у період Covid-19 та найбільшим з 2016 року.
Песимізм інвесторів охопив сектор upstream
Початкові прогнози компаній щодо 2025 року передбачали стабільний рівень витрат на upstream-напрям (видобуток нафти й газу), але подальше зниження цін на нафту змінило очікування інвесторів:
- Загальні інвестиції в нафтовидобувний сектор у 2025 році очікуються на рівні менше 570 млрд доларів, що приблизно на 4% менше, ніж у 2024-му.
- Витрати на видобуток нафти знизяться, тоді як інвестиції в газові родовища залишаться на рівні попереднього року.
- Близько 40% усіх витрат буде спрямовано на уповільнення падіння видобутку на наявних родовищах.
- Інвестиції в нафтопереробку у 2025 році скоротяться до найнижчого рівня за останнє десятиріччя.
Інвестиційна активність у нафтопереробку у 2025 році досягне мінімуму за останні десять років
Такі тенденції вказують на стриманий настрій учасників ринку на тлі економічної невизначеності та очікуваного зниження глобального попиту.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Wood Mackenzie, Reuters
Додаткові джерела інформації: S\&P Global, IEA