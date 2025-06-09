Інвестиції в нафту скорочуються, а Близький Схід нарощує частку: виклики для енергетичної безпеки

Обновлено: Июнь 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Інвестиції в нафту скорочуються, а Близький Схід нарощує частку: виклики для енергетичної безпеки
Попри сповільнення інвестицій, зростає вплив державних компаній Близького Сходу та роль низьковуглецевих проєктів. Поточні тенденції в інвестиціях у паливну енергетику висвітлюють критичні виклики для глобальної енергетичної безпеки. На тлі зниження світових цін на нафту і невизначеності на ринку, у 2025 році вперше з 2020-го зафіксовано зниження загальних інвестицій у нафтову галузь. Водночас на тлі глобального перерозподілу капіталу посилюється вплив країн Близького Сходу та зростає значення низьковуглецевих проєктів.

Скорочення інвестицій у нафту

  • Уперше з 2020 року загальні інвестиції в нафтову галузь знижуються – на тлі падіння цін та нестабільності ринку.
  • Це створює ризики для енергетичної безпеки, зокрема в умовах зростаючого попиту з боку країн, що розвиваються.

Близький Схід зміцнює позиції

  • Частка державних нафтових компаній Близького Сходу у світових інвестиціях перевищує 20% у 2025 році – порівняно з менше ніж 10% у 2015-му.
  • Ці компанії мають одні з найнижчих витрат видобутку у світі, що посилює їхню конкурентоздатність.

Інвестиції в низьковуглецеві джерела

  • Зростає зацікавленість у водні, біогазах, біопаливі та проєктах із вловлювання вуглецю (CCUS), проте ці ініціативи залишаються залежними від політичної підтримки.
  • Для реалізації існуючого портфеля проєктів потрібне збільшення інвестицій на 30% вже у 2025 році, а в подальшому – ще більше.

Критичні мінерали як фактор енергетичної безпеки

  • Критичні мінерали стають ключовим фактором економічної та енергетичної безпеки.
  • Диверсифікація ланцюгів постачання не відбудеться без втручання державної політики, ринкові сили виявилися недостатніми.

Висновки

Глобальна енергетика стоїть на роздоріжжі: скорочення традиційних інвестицій, зростання ролі Близького Сходу та поступове просування низьковуглецевих технологій формують складний ландшафт майбутнього. Щоб забезпечити стабільність і досягти кліматичних цілей, потрібна системна підтримка держав, міжнародних партнерств і активізація фінансування нових технологій.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA, Reuters

Додаткові джерела інформації: Energy Intelligence, S&P Global

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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