Інвестиції в нафту скорочуються, а Близький Схід нарощує частку: виклики для енергетичної безпеки

Скорочення інвестицій у нафту
- Уперше з 2020 року загальні інвестиції в нафтову галузь знижуються – на тлі падіння цін та нестабільності ринку.
- Це створює ризики для енергетичної безпеки, зокрема в умовах зростаючого попиту з боку країн, що розвиваються.
Близький Схід зміцнює позиції
- Частка державних нафтових компаній Близького Сходу у світових інвестиціях перевищує 20% у 2025 році – порівняно з менше ніж 10% у 2015-му.
- Ці компанії мають одні з найнижчих витрат видобутку у світі, що посилює їхню конкурентоздатність.
Інвестиції в низьковуглецеві джерела
- Зростає зацікавленість у водні, біогазах, біопаливі та проєктах із вловлювання вуглецю (CCUS), проте ці ініціативи залишаються залежними від політичної підтримки.
- Для реалізації існуючого портфеля проєктів потрібне збільшення інвестицій на 30% вже у 2025 році, а в подальшому – ще більше.
Критичні мінерали як фактор енергетичної безпеки
- Критичні мінерали стають ключовим фактором економічної та енергетичної безпеки.
- Диверсифікація ланцюгів постачання не відбудеться без втручання державної політики, ринкові сили виявилися недостатніми.
Висновки
Глобальна енергетика стоїть на роздоріжжі: скорочення традиційних інвестицій, зростання ролі Близького Сходу та поступове просування низьковуглецевих технологій формують складний ландшафт майбутнього. Щоб забезпечити стабільність і досягти кліматичних цілей, потрібна системна підтримка держав, міжнародних партнерств і активізація фінансування нових технологій.
Джерело: Terminal
Додаткові джерела інформації: Energy Intelligence, S&P Global