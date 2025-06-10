Морські санкції: у травні 2025 року Захід завдав найсильнішого удару по «тіньовому флоту»

У травні 2025 року країни Заходу активізували санкційний тиск на судна, що перевозять нафту з росії та Ірану. Було одночасно внесено до санкційних списків рекордні 176 суден і 16 компаній, пов’язаних із сумнівною логістикою. Західні регулятори демонструють жорстку координацію, зосереджуючись не лише на танкерах, а й на цілих мережах брокерів, страхових компаній і перевізників.
Масштабні обмеження у травні: хто і за що постраждав
- 176 суден і 16 компаній були внесені до санкційних списків США, ЄС та Великої Британії лише за травень 2025 року.
- Понад 82% цих суден перевозили нафту з росії та Ірану — понад 745 млн барелів за 17 місяців, з яких понад 55,8 млрд доларів — оціночна вартість нафти.
- Основними одержувачами стали Індія, Китай і Туреччина, що разом отримали 55% цього ресурсу.
Флагманські ініціативи США, ЄС та Великої Британії
- США (OFAC) запровадили санкції проти китайського НПЗ, портових операторів, а також видали дозвіл лише на екологічне обслуговування іранського танкера MV TINOS I.
- ЄС оголосив 17-й пакет санкцій проти росії — наймасштабніший з початку війни. Під обмеження потрапили 189 суден, зокрема LNG-танкери японської Mitsui O.S.K. Lines.
- Велика Британія запровадила рекордний санкційний список на ~100 танкерів та компаній, серед них — двоє російських капітанів і навіть бухгалтер з Лондона.
Нова логіка санкцій — більше, швидше, точніше
- 45% зростання кількості санкційованих суден за пів року (з ~1100 до ~1600).
- 40% зростання кількості компаній (з ~460 до ~670).
- Ціль — превентивне блокування мереж, які демонструють високий ризик, навіть до їх участі в постачаннях.
Виклики для судноплавства: від санкцій до реальних загроз
- Великобританія наклала перший штраф (5000 фунтів) за відмову надати інформацію про судно під санкціями.
- Фіксувалися випадки заглушення GPS в Ормузькій протоці та Червоному морі, збройні напади у Південно-Східній Азії та біля берегів Африки.
Зміна прапорів — більше не рятівний сценарій
- Панамські судна — 4-кратне зростання у санкційних списках з середини 2023 року.
- Зростання кількості суден під прапорами Коморських островів, Китаю, Північної Кореї, Кюрасао, Барбадосу.
- Регулятори ігнорують «офіційні» прапори, орієнтуючись на поведінкові ризики: вимкнені AIS, фальшиві маршрути, темні STS-операції.
Санкції сьогодні — це вже не лише політична заява, а конкретний фактор, який визначає щоденні рішення в енергетиці, логістиці та безпеці.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Kpler, Reuters, OFAC, Єврокомісія, Уряд Великої Британії
Додаткові джерела інформації: MarineTraffic, РБ ООН, UKMTO, ONI США