Морські санкції: у травні 2025 року Захід завдав найсильнішого удару по «тіньовому флоту»

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Морські санкції: у травні 2025 року Захід завдав найсильнішого удару по «тіньовому флоту»

У травні 2025 року країни Заходу активізували санкційний тиск на судна, що перевозять нафту з росії та Ірану. Було одночасно внесено до санкційних списків рекордні 176 суден і 16 компаній, пов’язаних із сумнівною логістикою. Західні регулятори демонструють жорстку координацію, зосереджуючись не лише на танкерах, а й на цілих мережах брокерів, страхових компаній і перевізників.

Масштабні обмеження у травні: хто і за що постраждав

  • 176 суден і 16 компаній були внесені до санкційних списків США, ЄС та Великої Британії лише за травень 2025 року.
  • Понад 82% цих суден перевозили нафту з росії та Ірану — понад 745 млн барелів за 17 місяців, з яких понад 55,8 млрд доларів — оціночна вартість нафти.
  • Основними одержувачами стали Індія, Китай і Туреччина, що разом отримали 55% цього ресурсу.

Флагманські ініціативи США, ЄС та Великої Британії

  • США (OFAC) запровадили санкції проти китайського НПЗ, портових операторів, а також видали дозвіл лише на екологічне обслуговування іранського танкера MV TINOS I.
  • ЄС оголосив 17-й пакет санкцій проти росії — наймасштабніший з початку війни. Під обмеження потрапили 189 суден, зокрема LNG-танкери японської Mitsui O.S.K. Lines.
  • Велика Британія запровадила рекордний санкційний список на ~100 танкерів та компаній, серед них — двоє російських капітанів і навіть бухгалтер з Лондона.

Нова логіка санкцій — більше, швидше, точніше

  • 45% зростання кількості санкційованих суден за пів року (з ~1100 до ~1600).
  • 40% зростання кількості компаній (з ~460 до ~670).
  • Ціль — превентивне блокування мереж, які демонструють високий ризик, навіть до їх участі в постачаннях.

Виклики для судноплавства: від санкцій до реальних загроз

  • Великобританія наклала перший штраф (5000 фунтів) за відмову надати інформацію про судно під санкціями.
  • Фіксувалися випадки заглушення GPS в Ормузькій протоці та Червоному морі, збройні напади у Південно-Східній Азії та біля берегів Африки.

Зміна прапорів — більше не рятівний сценарій

  • Панамські судна — 4-кратне зростання у санкційних списках з середини 2023 року.
  • Зростання кількості суден під прапорами Коморських островів, Китаю, Північної Кореї, Кюрасао, Барбадосу.
  • Регулятори ігнорують «офіційні» прапори, орієнтуючись на поведінкові ризики: вимкнені AIS, фальшиві маршрути, темні STS-операції.

Санкції сьогодні — це вже не лише політична заява, а конкретний фактор, який визначає щоденні рішення в енергетиці, логістиці та безпеці.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Kpler, Reuters, OFAC, Єврокомісія, Уряд Великої Британії
Додаткові джерела інформації: MarineTraffic, РБ ООН, UKMTO, ONI США

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(Всего статей: 119)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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