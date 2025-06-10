Ситуація на ринку скрапленого газу LPG: зниження внутрішніх цін попри збереження високого рівня на умовах DDP

У період з 30 травня по 9 червня 2025 року ринок скрапленого газу в Україні демонструє переважно низхідну динаміку у сегменті самовивозу та FCA, при цьому ціни на умовах DDP залишаються стабільно високими.
Рівні внутрішніх цін:
- Ціна на умовах самовивозу знизилась з 51 747,50 грн/т (30.05) до 49 650 грн/т (09.06), тобто на 4%.
- FCA-котирування впали з 52 128 грн/т до 50 443 грн/т, що відповідає зниженню на 3,2%.
- На умовах DDP ціни залишались незмінними: 56 678 грн/т.
- На умовах EXW ціни складають: від 48 200 до 52 600 грн/т.
Аналіз цін свідчить про стабільну ціну для кінцевого споживача.
Прогноз тенденції
Поточна динаміка вказує на помірне коригування цін у бік зниження внаслідок:
- Послаблення попиту після пікового весняного періоду;
- Стабілізації зовнішніх котирувань на європейських терміналах;
- Збереження конкуренції серед постачальників на умовах FCA та самовивозу.
Однак високі ціни на умовах DDP вказують на продовження ризиків у логістичному ланцюзі: високі тарифи на перевезення, нестача вагонів, або уповільнення обороту ресурсу, що є наслідком затоварення ринку.
Очікування на короткостроковий період
- У короткостроковій перспективі (1–2 тижні) очікується збереження тиску на ціни FCA та можливе подальше зниження цін самовивозу до рівня близько 48 500–49 000 грн/т.
- DDP-ціни, ймовірно, залишаться стабільними або трохи підвищаться через логістичні затримки або обмеження.