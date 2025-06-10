Ситуація на ринку скрапленого газу LPG: зниження внутрішніх цін попри збереження високого рівня на умовах DDP

Обновлено: Июнь 10, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , ,

Ситуація на ринку скрапленого газу LPG: зниження внутрішніх цін попри збереження високого рівня на умовах DDP

У період з 30 травня по 9 червня 2025 року ринок скрапленого газу в Україні демонструє переважно низхідну динаміку у сегменті самовивозу та FCA, при цьому ціни на умовах DDP залишаються стабільно високими.

Рівні внутрішніх цін:

lpg_price_trend_800

  • Ціна на умовах самовивозу знизилась з 51 747,50 грн/т (30.05) до 49 650 грн/т (09.06), тобто на 4%.
  • FCA-котирування впали з 52 128 грн/т до 50 443 грн/т, що відповідає зниженню на 3,2%.
  • На умовах DDP ціни залишались незмінними: 56 678 грн/т.
  • На умовах EXW ціни складають: від 48 200 до 52 600 грн/т.

Аналіз цін свідчить про стабільну ціну для кінцевого споживача.

Прогноз тенденції

Поточна динаміка вказує на помірне коригування цін у бік зниження внаслідок:

  • Послаблення попиту після пікового весняного періоду;
  • Стабілізації зовнішніх котирувань на європейських терміналах;
  • Збереження конкуренції серед постачальників на умовах FCA та самовивозу.

Однак високі ціни на умовах DDP вказують на продовження ризиків у логістичному ланцюзі: високі тарифи на перевезення, нестача вагонів, або уповільнення обороту ресурсу, що є наслідком затоварення ринку.

Очікування на короткостроковий період

  • У короткостроковій перспективі (1–2 тижні) очікується збереження тиску на ціни FCA та можливе подальше зниження цін самовивозу до рівня близько 48 500–49 000 грн/т.
  • DDP-ціни, ймовірно, залишаться стабільними або трохи підвищаться через логістичні затримки або обмеження.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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