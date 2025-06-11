путін продовжив собі заборону на експорт нафти до країн цінової стелі до кінця 2025 року

москва посилює торговельну війну: володимир путін підписав указ про продовження заборони на постачання нафти та нафтопродуктів країнам, які дотримуються встановленої Заходом цінової межі у $60 за барель, до кінця 2025 року.
росія закріплює позицію проти західного цінового регулювання
- Указ вперше набув чинності у лютому 2023 року та забороняє експорт російської нафти покупцям, чиї контракти передбачають дотримання стелі $60 за барель, встановленої G7 та ЄС.
- Продовження дії заборони до кінця 2025 року підкреслює готовність кремля втрачати короткострокові доходи задля уникнення впливу західного регулювання.
- Російські компанії також мають забезпечити, щоб вимоги обмежень не реалізовувались «в обхід» через посередників чи остаточних покупців.
Контекст санкцій та реакція кремля
- Механізм цінової стелі було запроваджено у грудні 2022 року в межах координованих санкційних заходів Заходу — країни G7 відмовилися від купівлі російської нафти морем, якщо вона продається дорожче $60 за барель.
- Метою було зберегти глобальне постачання нафти, але скоротити фінансові надходження рф, які використовуються на ведення війни проти України.
- У відповідь росія перенаправила експорт до Китаю та Індії, часто зі знижками, але поза рамками формального обмеження.
- Кремль назвав цінову стелю «неринковим інструментом», що порушує правила міжнародної торгівлі.
«росія не дозволить покупцям, які підтримують обмеження, отримувати доступ до її нафти — навіть ціною втрати продажів у короткостроковій перспективі», — йдеться в матеріалі.
Геоекономічні наслідки
- Цей крок свідчить про посилення енергетичної конфронтації між Заходом і рф.
- Може зрости залежність рф від азійських ринків з подальшими знижками на сировину.
- Підвищується ризик «сірого ринку» у торгівлі нафтою через псевдопосередників і «тіньовий флот».