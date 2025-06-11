Газові та дистилятні запаси душать нафтовий ринок

Запаси бензину та дизельного пального в США зростають, попри падіння запасів сировини, що викликає занепокоєння ринку і знижує ціни на нафту.
США: запаси сировини падають, запаси продуктів — ростуть
- За даними EIA, запаси сировинної нафти знизилися на 3,7 млн барелів до 429,3 млн, тоді як запаси бензину зросли на 1,3 млн, а дистилятного пального — на 0,9 млн для тижня, що завершився 2 серпня 2024 р..
- Попередньо аналітики очікували зростання запасів бензину на лише 1 млн та дистилятів на 0,2 млн барелів — фактичний перевищив прогнози
- Поставки бензину впали до 8,97 млн барелів на добу, дистилятів — до 3,47 млн б/д, що свідчить про сповільнення попиту
EIA: дистилят і бензин стають ключем
- EIA також відзначає зростання експорту бензину і дистилятного пального у 2024 р., зокрема дистилят — до рекордних 6,6 млн б/д
- Це підтверджує загальну тенденцію: зростання пропозиції продуктів при слабкому попиті створює тиск на маржу рафінерій.
Аналітичні прогнози: важливість crack‑спредів
- Ринок crack‑спредів (різниця між ціною на нафту і продуктами) стає вирішальним чинником прибутковості рафінерій.
- Слабкий попит і перенасичення запасами продуктів спричиняють бай-інверсію і контанґо на ринках бензину та дистилятів — це передвіщає подальші падіння цін.
- Різке збільшення запасів у поєднанні зі слабким споживанням створює чіткі сигнали для укладання угод на crack‑спред і перегляду інвестицій у рафінерії.
Подібні публікації та аналізи
- “EIA Worries Oil Bulls with Large Builds of Gasoline, Distillate Stocks” — Yahoo Finance аналізує тенденцію зростання запасів і падіння попиту.
- “Middle Distillates’ downward move should not be overlooked…” — Tallarium відзначає слабкість ринку середніх дистилятів та запаси, що впливають на загальний рух цін.
Підсумок
- Запаси сировини падають, але продукти — бензин і дистилят – зростають, що створює дисбаланс.
- Попит сповільнився, що змушує ринок переорієнтуватися на управління crack‑спредами.
- Подальша поведінка цін залежатиме від їх компенсації та здатності рафінерій адаптувати виробництво.
Джерело: Terminal
За матеріалами:
- Reuters: US crude inventories fall, fuel builds as demand weakens
- EIA: Distillate and jet fuel contribute to record U.S. petroleum product exports
- Yahoo Finance: EIA Worries Oil Bulls with Large Builds
- Tallarium: Middle Distillates’ downward move…