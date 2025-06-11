Газові та дистилятні запаси душать нафтовий ринок

Обновлено: Июнь 11, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Газові та дистилятні запаси душать нафтовий ринок

Запаси бензину та дизельного пального в США зростають, попри падіння запасів сировини, що викликає занепокоєння ринку і знижує ціни на нафту.

США: запаси сировини падають, запаси продуктів — ростуть

  • За даними EIA, запаси сировинної нафти знизилися на 3,7 млн барелів до 429,3 млн, тоді як запаси бензину зросли на 1,3 млн, а дистилятного пального — на 0,9 млн для тижня, що завершився 2 серпня 2024 р..
  • Попередньо аналітики очікували зростання запасів бензину на лише 1 млн та дистилятів на 0,2 млн барелів — фактичний перевищив прогнози
  • Поставки бензину впали до 8,97 млн барелів на добу, дистилятів — до 3,47 млн б/д, що свідчить про сповільнення попиту

EIA: дистилят і бензин стають ключем

  • EIA також відзначає зростання експорту бензину і дистилятного пального у 2024 р., зокрема дистилят — до рекордних 6,6 млн б/д
  • Це підтверджує загальну тенденцію: зростання пропозиції продуктів при слабкому попиті створює тиск на маржу рафінерій.

Аналітичні прогнози: важливість crack‑спредів

  • Ринок crack‑спредів (різниця між ціною на нафту і продуктами) стає вирішальним чинником прибутковості рафінерій.
  • Слабкий попит і перенасичення запасами продуктів спричиняють бай-інверсію і контанґо на ринках бензину та дистилятів — це передвіщає подальші падіння цін.
  • Різке збільшення запасів у поєднанні зі слабким споживанням створює чіткі сигнали для укладання угод на crack‑спред і перегляду інвестицій у рафінерії.

Подібні публікації та аналізи

  • “EIA Worries Oil Bulls with Large Builds of Gasoline, Distillate Stocks” — Yahoo Finance аналізує тенденцію зростання запасів і падіння попиту.
  • “Middle Distillates’ downward move should not be overlooked…” — Tallarium відзначає слабкість ринку середніх дистилятів та запаси, що впливають на загальний рух цін.

Підсумок

  • Запаси сировини падають, але продукти — бензин і дистилят – зростають, що створює дисбаланс.
  • Попит сповільнився, що змушує ринок переорієнтуватися на управління crack‑спредами.
  • Подальша поведінка цін залежатиме від їх компенсації та здатності рафінерій адаптувати виробництво.

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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