Кінець ери зростання: EIA зафіксувала спад сланцевого видобутку у США

Американське Управління енергетичної інформації (EIA) попереджає про можливе завершення епохи зростання сланцевої нафти. У новому короткостроковому прогнозі за червень 2025 року відомство заявило, що видобуток нафти у США може знизитися з рекордних 13,5 млн барелів на добу у другому кварталі 2025 року до 13,3 млн барелів до кінця 2026-го.
Поворот у динаміці: вперше за понад десятиліття EIA очікує тривалий спад
- Кількість бурових установок у США падає: за даними Baker Hughes, активних нафтових бурових — лише 442, найменше з листопада 2021 року.
- У Пермському басейні — провідному сланцевому регіоні — кількість установок повернулася на рівень кінця 2021-го.
- Прогноз EIA: середньорічний видобуток нафти у США складе 13,42 млн б/д у 2025 році та 13,37 млн б/д у 2026-му.
- Сланцева дисципліна зберігається: компанії не поспішають інвестувати в буріння, фокусуючись на прибутковості та поверненні капіталу.
- Ціни Brent не стимулюють інвестиції: середня ціна прогнозується на рівні $59 за барель у 2026 році проти $66 цьогоріч.
«Це більше, ніж просто корекція прогнозу — це зміна напрямку. Якщо EIA має рацію, то 13,5 млн б/д — це пік сланцевого видобутку у США», — йдеться у звіті EIA.
Наслідки для ринку
- Уповільнення зростання: зростання видобутку більше не компенсує скорочення буріння.
- Можливе повернення цінової волатильності: менші запаси на ринку роблять його чутливішим до геополітичних ризиків.
- Кінець «суперциклу»: США залишаються важливим гравцем, але більше не лідером безупинного зростання.
Поточний прогноз EIA позначає зміну парадигми. Ринок, що десятиліттями зростав на хвилі сланцевого буму, входить у фазу стагнації. Майбутнє галузі залежатиме від цінової динаміки, державної політики та готовності операторів знову активізувати буріння.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice
Додаткові джерела інформації: EIA Short-Term Energy Outlook, Baker Hughes Rig Count