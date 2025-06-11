Кінець ери зростання: EIA зафіксувала спад сланцевого видобутку у США

Обновлено: Июнь 11, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Американське Управління енергетичної інформації (EIA) попереджає про можливе завершення епохи зростання сланцевої нафти. У новому короткостроковому прогнозі за червень 2025 року відомство заявило, що видобуток нафти у США може знизитися з рекордних 13,5 млн барелів на добу у другому кварталі 2025 року до 13,3 млн барелів до кінця 2026-го.

Поворот у динаміці: вперше за понад десятиліття EIA очікує тривалий спад

  • Кількість бурових установок у США падає: за даними Baker Hughes, активних нафтових бурових — лише 442, найменше з листопада 2021 року.
  • У Пермському басейні — провідному сланцевому регіоні — кількість установок повернулася на рівень кінця 2021-го.
  • Прогноз EIA: середньорічний видобуток нафти у США складе 13,42 млн б/д у 2025 році та 13,37 млн б/д у 2026-му.
  • Сланцева дисципліна зберігається: компанії не поспішають інвестувати в буріння, фокусуючись на прибутковості та поверненні капіталу.
  • Ціни Brent не стимулюють інвестиції: середня ціна прогнозується на рівні $59 за барель у 2026 році проти $66 цьогоріч.

«Це більше, ніж просто корекція прогнозу — це зміна напрямку. Якщо EIA має рацію, то 13,5 млн б/д — це пік сланцевого видобутку у США», — йдеться у звіті EIA.

Наслідки для ринку

  • Уповільнення зростання: зростання видобутку більше не компенсує скорочення буріння.
  • Можливе повернення цінової волатильності: менші запаси на ринку роблять його чутливішим до геополітичних ризиків.
  • Кінець «суперциклу»: США залишаються важливим гравцем, але більше не лідером безупинного зростання.

Поточний прогноз EIA позначає зміну парадигми. Ринок, що десятиліттями зростав на хвилі сланцевого буму, входить у фазу стагнації. Майбутнє галузі залежатиме від цінової динаміки, державної політики та готовності операторів знову активізувати буріння.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice
Додаткові джерела інформації: EIA Short-Term Energy Outlook, Baker Hughes Rig Count

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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