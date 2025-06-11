Європейська біоетанольна асоціація закликає до енергетичної незалежності

Європейська біоетанольна асоціація закликала ЄС зробити ставку на внутрішні ресурси, зокрема біоетанол, як стратегічний інструмент у досягненні енергетичної незалежності, продовольчої безпеки й декарбонізації транспорту. Проєкт Tour d’Europe довів ефективність таких підходів у 20 країнах.
Технологічна нейтральність і підсилення етанолу
- ЄС на тлі невизначеності торгівельних відносин із США переосмислює свою політику з акцентом на внутрішню конкурентоспроможність і ресурси.
- Біоетанол — це не лише джерело енергії, а й важливий чинник підтримки фермерів, біоекономіки та агросектору ЄС.
- Президентка Єврокомісії Ursula von der Leyen у березні визнала необхідність більшої технологічної нейтральності у політиці зменшення викидів у транспорті.
Продажі авто свідчать: споживачі обирають гібриди
- У 2025 році гібридні авто стали лідером ринку в ЄС — 35,2 % нових реєстрацій.
- Бензинові, гібридні та plug-in гібриди становлять понад 71 % ринку — вони залишаться на дорогах ще багато років.
- Найбільш доступний і ефективний спосіб зниження викидів для таких авто — використання біоетанолу.
Tour d’Europe: наочна демонстрація енергетичних можливостей
- Весною 2025 року в Європі стартував проєкт Tour d’Europe — подорож 20 країнами, що показала, як біопальне знижує CO₂ у реальних умовах.
- Усі транспортні засоби були оснащені інструментом “digital fuel twin” (DFT), що підтверджує використання біопального та рівень скорочення викидів.
- Цей підхід отримав широку підтримку з боку автовиробників, фермерів і громадськості.
Заклик до дії: конкретика від ePure
- Технологічна відкритість і гнучкість — єдина реалістична стратегія ЄС для досягнення кліматичних цілей до 2050 року.
- Навіть після 2035 року plug-in гібриди з біоетанолом можуть відповідати вимогам нульового вуглецевого балансу.
- Час для дій: Єврокомісія має формалізувати роль відновлюваних рідких палив у майбутній транспортній політиці ЄС.
«Пора перетворити слова на дії та офіційно визнати внесок біоетанолу — пального, яке вже довело свою ефективність у зниженні викидів від бензинових і гібридних авто, які європейці продовжують купувати» — Девід Карпінтеро, ePure
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Додаткові джерела інформації:
- ePure – новини та позиції
- Biofuels News: Tour d’Europe – фінальні підсумки
- Neste – учасник Tour d’Europe