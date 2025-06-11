Європейська біоетанольна асоціація закликає до енергетичної незалежності

Обновлено: Июнь 11, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Європейська біоетанольна асоціація закликає до енергетичної незалежності

Європейська біоетанольна асоціація закликала ЄС зробити ставку на внутрішні ресурси, зокрема біоетанол, як стратегічний інструмент у досягненні енергетичної незалежності, продовольчої безпеки й декарбонізації транспорту. Проєкт Tour d’Europe довів ефективність таких підходів у 20 країнах.

Технологічна нейтральність і підсилення етанолу

  • ЄС на тлі невизначеності торгівельних відносин із США переосмислює свою політику з акцентом на внутрішню конкурентоспроможність і ресурси.
  • Біоетанол — це не лише джерело енергії, а й важливий чинник підтримки фермерів, біоекономіки та агросектору ЄС.
  • Президентка Єврокомісії Ursula von der Leyen у березні визнала необхідність більшої технологічної нейтральності у політиці зменшення викидів у транспорті.

Продажі авто свідчать: споживачі обирають гібриди

  • У 2025 році гібридні авто стали лідером ринку в ЄС — 35,2 % нових реєстрацій.
  • Бензинові, гібридні та plug-in гібриди становлять понад 71 % ринку — вони залишаться на дорогах ще багато років.
  • Найбільш доступний і ефективний спосіб зниження викидів для таких авто — використання біоетанолу.

Tour d’Europe: наочна демонстрація енергетичних можливостей

  • Весною 2025 року в Європі стартував проєкт Tour d’Europe — подорож 20 країнами, що показала, як біопальне знижує CO₂ у реальних умовах.
  • Усі транспортні засоби були оснащені інструментом “digital fuel twin” (DFT), що підтверджує використання біопального та рівень скорочення викидів.
  • Цей підхід отримав широку підтримку з боку автовиробників, фермерів і громадськості.

Заклик до дії: конкретика від ePure

  • Технологічна відкритість і гнучкість — єдина реалістична стратегія ЄС для досягнення кліматичних цілей до 2050 року.
  • Навіть після 2035 року plug-in гібриди з біоетанолом можуть відповідати вимогам нульового вуглецевого балансу.
  • Час для дій: Єврокомісія має формалізувати роль відновлюваних рідких палив у майбутній транспортній політиці ЄС.

«Пора перетворити слова на дії та офіційно визнати внесок біоетанолу — пального, яке вже довело свою ефективність у зниженні викидів від бензинових і гібридних авто, які європейці продовжують купувати» — Девід Карпінтеро, ePure

Джерело:

Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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