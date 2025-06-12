Глобальні інвестиції в енергоефективність зростають: Китай, США та Європа активізують дії

Світовий сектор промислової енергоефективності отримує потужний імпульс завдяки політиці Китаю, інноваціям у США та проєкту реіндустріалізації ЄС

Енергоефективність в індустрії: Глобальні тенденції 2025 року

Світові інвестиції в промислову енергоефективність демонструють позитивну динаміку у 2025 році. Їхнє зростання підтримується політичними заходами у Китаї, розвитком технологій у США та стратегіями реіндустріалізації в Європейському Союзі.

У Китаї інвестиції досягли $5 млрд у 2024 році та, за прогнозами, сягнуть понад $7 млрд у 2025 році, з середньорічним приростом понад 50% у період 2022–2025 років.

інвестиції досягли $5 млрд у 2024 році та, за прогнозами, сягнуть понад $7 млрд у 2025 році, з середньорічним приростом понад 50% у період 2022–2025 років. У США вкладення зросли з $1 млрд у 2020 до майже $4 млрд у 2024 році, зі стабільним приростом 20% щороку.

вкладення зросли з $1 млрд у 2020 до майже $4 млрд у 2024 році, зі стабільним приростом 20% щороку. ЄС очікує 30% зростання інвестицій у 2025 році завдяки старту програми Clean Industrial Deal.

Китай: стимулювання через стабілізацію будівництва та держполітику

Уповільнення спаду на ринку нерухомості Китаю стало ключовим чинником зростання попиту на енергоємні матеріали (сталь, цемент), що сприяло збільшенню енергоефективних інвестицій:

Політика пом’якшення : зниження іпотечних ставок, збільшення фінансування забудовників, викуп активів державою.

: зниження іпотечних ставок, збільшення фінансування забудовників, викуп активів державою. Цілі на 2024–2025 роки : зменшення споживання енергії на 2,5% на одиницю ВВП та скорочення викидів CO₂ на 3,9%.

: зменшення споживання енергії на 2,5% на одиницю ВВП та скорочення викидів CO₂ на 3,9%. Галузеві ініціативи: обмеження випуску клінкеру до 1,8 млрд тонн, зменшення викидів CO₂ у хімічній та нафтохімічній промисловості до 110 млн тонн.

США: цифровізація і штучний інтелект як основа оптимізації процесів

З 2020 року США демонструє стабільне зростання інвестицій в енергоефективність, зосереджуючи увагу на:

Цифрових технологіях та індустріальному ПЗ , що дозволяє впроваджувати штучний інтелект у виробничі процеси.

та , що дозволяє впроваджувати штучний інтелект у виробничі процеси. Потенціал енергозбереження: до 5,2 ексаджоулей до 2035 року у різних секторах.

Торгівельні ризики: запровадження 50% мит на сталь та алюміній створює непевність, однак основним фактором залишаються загальноекономічні умови.

ЄС: новий курс на реіндустріалізацію через Clean Industrial Deal

Європейська комісія започаткувала амбітний план перезапуску промисловості та її декарбонізації:

Очікуване зростання інвестицій : на 30% у 2025 році з відмітки $3 млрд у 2024 році.

: на 30% у 2025 році з відмітки $3 млрд у 2024 році. Ключові ініціативи : прискорена електрифікація виробництва; впровадження маркування вуглецевого сліду; державні закупівлі на підтримку низьковуглецевої продукції; мобілізація понад €100 млрд на чисте виробництво; створення Банку декарбонізації та розширення Фонду інновацій.

:

Висновки

Світ входить у нову фазу промислової трансформації, де енергоефективність стає стратегічною метою. Китай, США та ЄС демонструють різні підходи, але спільним знаменником є прагнення до зниження енерговитрат, модернізації виробництва та посилення глобальної конкурентоспроможності.

«Clean Industrial Deal – це бізнес-план, що має на меті декарбонізувати, реіндустріалізувати та інновувати європейську промисловість»

Джерело: Terminal

За матеріалами:

Додаткові джерела інформації: