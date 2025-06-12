Глобальні інвестиції в енергоефективність зростають: Китай, США та Європа активізують дії

Обновлено: Июнь 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Глобальні інвестиції в енергоефективність зростають: Китай, США та Європа активізують дії

Світовий сектор промислової енергоефективності отримує потужний імпульс завдяки політиці Китаю, інноваціям у США та проєкту реіндустріалізації ЄС

Енергоефективність в індустрії: Глобальні тенденції 2025 року

Світові інвестиції в промислову енергоефективність демонструють позитивну динаміку у 2025 році. Їхнє зростання підтримується політичними заходами у Китаї, розвитком технологій у США та стратегіями реіндустріалізації в Європейському Союзі.

  • У Китаї інвестиції досягли $5 млрд у 2024 році та, за прогнозами, сягнуть понад $7 млрд у 2025 році, з середньорічним приростом понад 50% у період 2022–2025 років.
  • У США вкладення зросли з $1 млрд у 2020 до майже $4 млрд у 2024 році, зі стабільним приростом 20% щороку.
  • ЄС очікує 30% зростання інвестицій у 2025 році завдяки старту програми Clean Industrial Deal.

Китай: стимулювання через стабілізацію будівництва та держполітику

Уповільнення спаду на ринку нерухомості Китаю стало ключовим чинником зростання попиту на енергоємні матеріали (сталь, цемент), що сприяло збільшенню енергоефективних інвестицій:

  • Політика пом’якшення: зниження іпотечних ставок, збільшення фінансування забудовників, викуп активів державою.
  • Цілі на 2024–2025 роки: зменшення споживання енергії на 2,5% на одиницю ВВП та скорочення викидів CO₂ на 3,9%.
  • Галузеві ініціативи: обмеження випуску клінкеру до 1,8 млрд тонн, зменшення викидів CO₂ у хімічній та нафтохімічній промисловості до 110 млн тонн.

США: цифровізація і штучний інтелект як основа оптимізації процесів

З 2020 року США демонструє стабільне зростання інвестицій в енергоефективність, зосереджуючи увагу на:

  • Цифрових технологіях та індустріальному ПЗ, що дозволяє впроваджувати штучний інтелект у виробничі процеси.
  • Потенціал енергозбереження: до 5,2 ексаджоулей до 2035 року у різних секторах.
  • Торгівельні ризики: запровадження 50% мит на сталь та алюміній створює непевність, однак основним фактором залишаються загальноекономічні умови.

ЄС: новий курс на реіндустріалізацію через Clean Industrial Deal

Європейська комісія започаткувала амбітний план перезапуску промисловості та її декарбонізації:

  • Очікуване зростання інвестицій: на 30% у 2025 році з відмітки $3 млрд у 2024 році.
  • Ключові ініціативи:
    • прискорена електрифікація виробництва;
    • впровадження маркування вуглецевого сліду;
    • державні закупівлі на підтримку низьковуглецевої продукції;
    • мобілізація понад €100 млрд на чисте виробництво;
    • створення Банку декарбонізації та розширення Фонду інновацій.

Висновки

Світ входить у нову фазу промислової трансформації, де енергоефективність стає стратегічною метою. Китай, США та ЄС демонструють різні підходи, але спільним знаменником є прагнення до зниження енерговитрат, модернізації виробництва та посилення глобальної конкурентоспроможності.

«Clean Industrial Deal – це бізнес-план, що має на меті декарбонізувати, реіндустріалізувати та інновувати європейську промисловість»

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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