Ситуація в енергосистемі України на 16 червня: баланс зберігається попри триваючі ремонтні роботи

Попри наслідки попередніх атак, українська енергосистема залишається стабільною. Планових відключень для споживачів не передбачено, однак тривають ремонтні та підготовчі роботи до пікового літнього споживання та майбутнього опалювального сезону.
Поточний стан енергосистеми
- Баланс збережено: станом на 16 червня енергосистема України працює без введення графіків обмеження споживання.
- Тривають відновлювальні роботи на об’єктах, що були пошкоджені під час останніх ракетних атак.
- Планові ремонти тривають на низці енергетичних об’єктів для забезпечення надійної роботи під час літніх піків навантаження та підготовки до зими.
Закликаємо громадян раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години: з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00.
Ситуація на Запорізькій АЕС
- Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.92 м. Це дозволяє повністю забезпечити технологічні потреби енергоблоків станції.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України
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