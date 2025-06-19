Luxaviation сигналізує про готовність відігравати активну роль в структурі SAF Zero

Luxaviation Group і Haffner Energy оголосили про стратегічне партнерство в рамках інціативи «SAF Zero» на Paris Air Show. Luxaviation розглядає можливість інвестувати в нову платформу для прискореного виробництва сталого авіаційного палива (SAF).

Партнерство об’єднає фінансову підтримку, інженерні технології та угоди з відбору палива для проєктів, таких як Paris‑Vatry SAF. Завдяки технологіям Haffner Energy та досвіду Luxaviation, платформа має на меті стати драйвером чистого авіаційного палива в Європі.

SAF Zero – платформа для прискореного виробництва SAF

SAF Zero, ініціатива Haffner Energy, набирає обертів: група Luxaviation, провідний світовий оператор у секторі бізнес-авіації, вивчає можливість активної участі у новій структурі, оголосили компанії під час Paris Air Show. Luxaviation може надати фінансування для стартових етапів проєктів, підтримати розробку стратегії, забезпечити глобальну впізнаваність та узгодити угоди із закупівлі палива, наприклад, для Paris‑Vatry SAF.

SAF Zero створена для швидкого запуску проєктів зі сталого авіаційного пального через платформу інвестицій і розвитку. Об’єднавши власні технології Haffner Energy і стратегічне позиціювання Luxaviation, SAF Zero фінансуватиме і розвиватиме промислові проєкти. Платформа працює під ексклюзивною ліцензією – передаватиме технології третьому сторонам під ліцензійними угодами, розробляючи, постачаючи і можливого експлуатуючи ключове обладнання.

«Ми надзвичайно раді співпраці з Luxaviation – потужним партнером, який допомагає зробити SAF Zero ключовим елементом стратегії чистої авіації Європи», – зазначив Філіп Хаффнер, співзасновник і CEO Haffner Energy.

Haffner Energy, базована у Франції, має 32‑річний досвід у розробці, виробництві, ліцензуванні та експлуатації технологій для шлях-агностичного SAF‑виробництва з різноманітної біомаси й муніципальних відходів. Компанія вже анонсувала SAF‑проєкт Paris‑Vatry, плануючи досягти повномасштабного виробництва до 2030 року, відповідно до європейських вимог.

Luxaviation – «триєдина» стратегія декарбонізації авіації

«Ми в Luxaviation віримо, що майбутнє авіації – стало, і для цього потрібно сміливі партнерства. Наша співпраця з Haffner Energy і участь у SAF Zero демонструє нашу відданість пришвидшенню впровадження SAF і змінам в галузі. Поєднуючи наш досвід в операційності з передовими технологіями Haffner, ми робимо рішучий крок до чистішого, більш відповідального майбутнього для авіації», – сказав Патрік Хансен, CEO Luxaviation Group.

Luxaviation експлуатує один з найбільших флотів приватних літаків у світі. Компанія реалізує стратегію декарбонізації через: підвищення паливної ефективності; активне збільшення використання SAF; електрифікацію наземних операцій; купівлю вуглецевих компенсацій. З 2021 року компанія відстежує результати в щорічному звіті з сталості. У 2023‑му Luxaviation запустила інвестиційний фонд «Go‑to‑Zero» для підтримки виробництва SAF.

Обидві компанії – Luxaviation та Haffner Energy – є членами Project SkyPower, міжнародної ініціативи на рівні CEO для прискорення розвитку і впровадження SAF.

Джерело: Terminal

За матеріалами: uk.finance