Хто перший зважиться на скорочення нафтопереробних потужностей?

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Хто перший зважиться на скорочення нафтопереробних потужностей?

Попри обмежене зростання попиту на нафтопродукти у світі, нові НПЗ продовжують з’являтись. Але хто з гравців першим піде на скорочення?

У світі спостерігається обмежене зростання попиту на нафтопродукти на фоні постійного збільшення нафтопереробних потужностей. Це викликає запитання — хто першим візьме на себе ризик закриття частини потужностей?

Надприбутки закінчилися?

У період рекордних прибутків у галузі, що тривав останні роки, обґрунтувати зупинку або скорочення обсягів переробки було надзвичайно складно. Але якщо маржа почне суттєво знижуватись, учасники ринку можуть знову побачити сенс у згортанні діяльності. Варто зазначити, що поточна аналітика МЕА включає лише вже оголошені проєкти з виведення з експлуатації, тож реальний масштаб майбутньої раціоналізації, ймовірно, є суттєво більшим.

Планове технічне обслуговування є дорогим. Якщо при цьому середовище маржі є нестабільним або падає регіональний попит, що змушує операторів орієнтуватись на експорт, власники можуть розглядати варіанти продажу чи повного закриття активу. Особливо це актуально, якщо під час модернізації потрібно вкладати додатковий капітал для відповідності новим екологічним нормам, покращення енергоефективності чи переходу до виробництва низьковуглецевого пального — усі ці інвестиції можуть мати негативну окупність.

На черзі відкладання модернізації

У такому випадку раціональним рішенням може бути відкладання модернізації, продаж активу або повне згортання виробництва. Хоча продаж діючого НПЗ лишається бажаним для багатьох власників, знайти покупців стає дедалі складніше.

Окрім стратегічних покупок часток у великих азійських НПЗ з боку національних нафтокомпаній Близького Сходу — які зазвичай пов’язані з довгостроковими контрактами на постачання сирої нафти — інші іноземні компанії дедалі менше зацікавлені у таких активах. У розвинених країнах незалежні гравці поступово «викачують» залишкову вартість активів, не інвестуючи в них довгостроково. У цьому контексті саме торговельні доми залишаються найбільш імовірними покупцями.

Крім того, у регіонах на кшталт Каліфорнії законодавство, яке зобов’язує колишніх і теперішніх власників відповідати за майбутню рекультивацію територій, також стає чинником, який може схилити до рішення про закриття потужностей, а не їх продаж.

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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