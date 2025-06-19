Тегеран прагне дипломатії: новий раунд перемовин з Тель‑Авівом

Обновлено: Июнь 19, 2025. Тэги: , , , , , ,

Тегеран прагне дипломатії: новий раунд перемовин з Тель‑Авівом

Попри нещодавню ескалацію між Іраном та Ізраїлем, офіційний Тегеран демонструє готовність до припинення бойових дій і поновлення перемовин щодо своєї ядерної програми. Це сприяє зниженню геополітичного тиску, стабілізації нафтових котирувань і відкриває нові дипломатичні можливості для регіону.

Ключові передумови

  • Іран ініціював перемовини через Катар, Саудівську Аравію та Оман, передаючи сигнал США про готовність до припинення вогню в обмін на поступки щодо ядерної програми.
  • ЗМІ повідомляють, що Іран прагне негайного перемир’я, щоб уникнути подальших ударів з боку Ізраїлю.
  • МАГАТЕ закликає до стриманості, попереджаючи про потенційні ризики радіоактивного характеру у разі нових атак по об’єктах ядерної інфраструктури.

Вплив на енергетичний ринок

  • Ціна нафти Brent впала на 3,2% до $71,79 за барель після новин про можливі перемовини та зниження напруги.
  • Зменшення ризику блокади Ормузької протоки позитивно позначається на очікуваннях стабільного постачання нафти.
  • Обмежений удар Ізраїлю по енергетичних об’єктах Ірану створює передумови для відновлення виробництва, якщо не буде нової хвилі атак.

Перспективи найближчого періоду

  • Можливість поновлення ядерної угоди зростає, якщо Ізраїль отримає гарантії безпеки, а Іран — часткове зняття санкцій.
  • Ризики зриву залишаються високими у разі втручання інших держав або атаки на критичні об’єкти, зокрема підземний комплекс у Фордо.
  • Фінансові ринки реагують позитивно: індекс FTSE 100 майже досяг історичного максимуму, на тлі полегшення геополітичної напруги.

Іран закликав країни Перської затоки передати США прохання натиснути на Ізраїль з метою негайного припинення вогню в обмін на гнучкість Тегерана щодо ядерних перемовин

Джерело: Terminal

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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