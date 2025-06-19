Тегеран прагне дипломатії: новий раунд перемовин з Тель‑Авівом

Попри нещодавню ескалацію між Іраном та Ізраїлем, офіційний Тегеран демонструє готовність до припинення бойових дій і поновлення перемовин щодо своєї ядерної програми. Це сприяє зниженню геополітичного тиску, стабілізації нафтових котирувань і відкриває нові дипломатичні можливості для регіону.
Ключові передумови
- Іран ініціював перемовини через Катар, Саудівську Аравію та Оман, передаючи сигнал США про готовність до припинення вогню в обмін на поступки щодо ядерної програми.
- ЗМІ повідомляють, що Іран прагне негайного перемир’я, щоб уникнути подальших ударів з боку Ізраїлю.
- МАГАТЕ закликає до стриманості, попереджаючи про потенційні ризики радіоактивного характеру у разі нових атак по об’єктах ядерної інфраструктури.
Вплив на енергетичний ринок
- Ціна нафти Brent впала на 3,2% до $71,79 за барель після новин про можливі перемовини та зниження напруги.
- Зменшення ризику блокади Ормузької протоки позитивно позначається на очікуваннях стабільного постачання нафти.
- Обмежений удар Ізраїлю по енергетичних об’єктах Ірану створює передумови для відновлення виробництва, якщо не буде нової хвилі атак.
Перспективи найближчого періоду
- Можливість поновлення ядерної угоди зростає, якщо Ізраїль отримає гарантії безпеки, а Іран — часткове зняття санкцій.
- Ризики зриву залишаються високими у разі втручання інших держав або атаки на критичні об’єкти, зокрема підземний комплекс у Фордо.
- Фінансові ринки реагують позитивно: індекс FTSE 100 майже досяг історичного максимуму, на тлі полегшення геополітичної напруги.
Іран закликав країни Перської затоки передати США прохання натиснути на Ізраїль з метою негайного припинення вогню в обмін на гнучкість Тегерана щодо ядерних перемовин
Джерело: Terminal
За матеріалами:
- FTSE 100 ends near record high as geopolitical fears subside
- Wall Street Journal: A Battered Iran Signals It Wants to De‑Escalate Hostilities
- Reuters: Oil prices fall as Iran seeks diplomacy
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