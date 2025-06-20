Європейські нафтопереробні заводи отримали понад 30% прибутку на здорожчанні дизеля

Обновлено: Июнь 20, 2025. Тэги: , , , ,

Європейські нафтопереробні заводи отримали понад 30% прибутку на здорожчанні дизеля

Зростання ціни дизеля на світовому ринку: ціна в Європі перевищила $105 за барель. Основні спреди значно зросли через геополітичну напругу між ізраїльськими й іранськими діями.

Ціна дизеля в Європі виросла понад 15% з початку загострень між Ізраїлем та іраном, перевищивши $105/барель. Спреди (ULSD crack spreads) зросли до $20+/барель, найвищого рівня з часу російсько‑української війни.

Ф’ючерси на ULSD на NYMEX демонструють backwardation — премії за доставку найближчими місяцями: $13.75/тонна у липні/серпні, $24.75/тонна — грудень 2025/2026. Hormuz залишається ключовою позицією: близько 20% світового нафтового транспорту проходить через неї; будь‑яка блокада може призвести до подальшого подорожчання до $120+/барель.

Європейські нафтопереробні заводи отримали понад 30% прибутку від різниці між ціною дизеля та сирої нафти — найкращий показник за 14 місяців.

Аналіз

Геополітична напруга між Ізраїлем та іраном із 13 червня загострює ризики постачання через Ормузську протоку. Європа сильно залежить від імпорту дизеля (1.2 млн барелів на день у 2024), тому здорожчання суперечить зусиллям щодо контролю інфляції.

Backwardation на ринку ф’ючерсів сигналізує про дефіцит миттєвих поставок і дає прибуток переробникам, які забезпечили постачання за контрактами. Це стимулює інвестиції в потужності й диверсифікацію маршрутів. Ціни на дизель зросли п’ятий день поспіль, перевищивши $105 за барель у Європі через побоювання щодо імпорту з Близького Сходу на тлі напруження між Ізраїлем та іраном.

Подальші ризики

  • Будь-яке закриття Ормузької протоки або нові удари по інфраструктурі можуть додати понад $10–15/барель до вартості дизеля.
  • Страхові премії для танкерів зросли до 200%, що віддзеркалюється у вартості.
  • Запаси дизеля у США значно нижчі за середні за 5 років (на 15 %), що обмежує реагування на надзвичайні ситуації.

Ціна дизеля вже перетнула психологічні межі, і ринок, ймовірно, закладатиме підвищені спреди як базову позицію. Це створює як загрозу інфляційного шоку для імпортерів в Європі, так і додатковий прибуток переробникам. Для українських споживачів це означає подальше здорожчання дизельного палива та перевалення фінансового тягаря на промисловість і споживачів.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters (19 червня 2025)Bloomberg (19 червня 2025)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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