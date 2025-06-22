Нафта Північного моря у центрі політичної та регуляторної уваги — IEA

Обновлено: Июнь 22, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Нафта Північного моря у центрі політичної та регуляторної уваги — IEA

Прагнення до нульового рівня викидів та зростаючий тиск суспільства змінюють майбутнє нафтогазового сектору Північного моря. Амбіції досягнення нульового рівня викидів, а також суспільний тиск на уряди, великі фінансові установи та страховиків формують новий профіль видобутку в Північному морі. Активи регіону вже проходять структурну трансформацію: приватний капітал та корпоративні спін-офи у форматі спільних підприємств змінюють умови ведення діяльності.

Динаміка розвитку нафтогазової галузі

Динаміка в регіоні істотно різниться між Великою Британією та Норвегією. Перша діє у режимі «збору врожаю» — без суттєвих інвестицій у майбутнє, тоді як друга демонструє стабільне схвалення нових проєктів та розвиток родовищ останніми роками.

Очікується, що п’ятирічне зниження видобутку у Великій Британії тимчасово призупиниться у 2025 році на рівні 710 тис. барелів на добу (kb/d), але надалі знову продовжиться. Нові проєкти, такі як Seagull компанії Neptune (2023), Penguins від Shell та Clair Ridge від BP, тимчасово стабілізували ситуацію в 2024 році та підтримають постачання цього року.

Однак навіть разом із проєктом Rosebank від Equinor, запуск якого перенесено на 2028 рік через судову вимогу додатково оцінити кліматичні наслідки, цих ініціатив недостатньо, щоби компенсувати багаторічний брак інвестицій. З урахуванням лише незначних додаткових проєктів, очікується, що до 2030 року видобуток у Британії впаде до 50-річного мінімуму — 600 kb/d.

Інвестиції Норвегії стримують падіння у Північному морі

Норвезький видобуток нафти, за прогнозами, в середньому становитиме 2,1 млн барелів на добу (mb/d) у 2025 році, з опорою на масштабний проєкт Johan Sverdrup і нещодавно введене в експлуатацію родовище Johan Castberg.

Хоча рішення суду в 2024 році анулювало три ліцензії на розробку, виробники продовжують роботу з упевненістю, що юридичні суперечки не завадять виробництву. Норвегія має значні залишкові ресурси, потужну інфраструктуру та низький вуглецевий слід при видобутку нафти. Але за відсутності схвалення нових проєктів обсяги видобутку скоротяться до 1,6 mb/d до кінця десятиліття.

 

Джерело: Terminal

За матеріалами: IEA 

Замовити тижневий звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 1843)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: