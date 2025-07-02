Чому BP опинилася в центрі чуток про найбільшу угоду десятиліть

Чутки про можливе злиття BP і Shell посилилися на тлі слабких фінансових результатів BP, стратегічних коливань та невдоволення інвесторів. Попри офіційне спростування Shell намірів придбати BP найближчим часом, ринок продовжує уважно стежити за розвитком ситуації.

Ситуація на ринку та позиція Shell

Ринок уже кілька років обговорює можливий альянс BP і Shell, що став би найбільшою угодою в нафтовій галузі з часів об’єднання Exxon і Mobil у 1999 році. BP системно відстає від своїх конкурентів за ціною акцій, а дві радикальні зміни стратегії за останні п’ять років тільки підірвали довіру інвесторів.

У 2020 році тодішній CEO Бернард Луні оголосив курс на перетворення BP з міжнародної нафтової компанії на інтегровану енергетичну, зменшуючи нафтовидобуток і збільшуючи інвестиції в низьковуглецеві рішення.

Ця стратегія не виправдала очікувань, оскільки прибутки від відновлюваних джерел залишилися мізерними, а скорочення основного, найбільш рентабельного бізнесу викликало невдоволення ринку.

Водночас енергетична криза 2022 року змусила великі компанії повернутися до пріоритету доступної та надійної енергії. BP говорила про вирішення «енергетичної трилеми» — доступності, безпеки та сталості. Але у вересні 2023 року CEO Луні раптово пішов у відставку через приховані службові стосунки.

Нова стратегія та тиск інвесторів

У 2024 році CEO став Мюррей Окінклос. На початку 2025 року він оголосив про повернення до видобутку нафти й скорочення витрат на «зелену» енергетику. Це відбулося на тлі активності хедж-фонду Elliott, який скуповував акції BP та вимагав швидких змін і скорочення боргу.

Попри сподівання на відновлення вартості акцій, падіння цін на Brent Crude до низьких $60 за барель у квітні–травні 2025 року знищило короткочасне зростання котирувань BP.

Чутки про угоду та регуляторні бар’єри

У червні знову з’явилися повідомлення, що Shell веде ранні переговори щодо купівлі BP. Наступного дня Shell заявила:

«У відповідь на нещодавні повідомлення Shell хоче уточнити, що не розглядала можливість зробити пропозицію щодо придбання BP, не зверталася до BP і переговорів щодо цього не велося»

Згідно з правилами Великої Британії, підтвердження Shell відсутності планів означає заборону робити офіційну пропозицію протягом наступних шести місяців, окрім випадків зміни обставин або появи іншого претендента.

Виклики для потенційної угоди

Будь-яка спроба поглинання BP зустріне серйозні регуляторні перепони у багатьох юрисдикціях. Shell або інший потенційний покупець має врахувати:

значний борг BP і співвідношення боргу до активів, що перевищує показники конкурентів

необхідність можливого продажу активів для отримання схвалення регуляторів

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com