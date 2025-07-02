Східна Азія збільшує постачання авіаційного пального до Європи до найбільшого рівня за рік

У червні трейдери відправили з Північно-Східної Азії до Європи найбільший обсяг авіаційного пального майже за рік. Це стало можливим завдяки нижчим фрахтовим ставкам та профіциту пропозиції в Азії, попри побоювання збоїв постачання через конфлікти на Близькому Сході.

Оптимізація торгівлі між регіонами

За даними Kpler, близько 350 000 метричних тонн (2,8 млн барелів) авіаційного пального вирушило з Південної Кореї та Китаю до Європи у червні, а за оцінками трейдерів — загалом було заброньовано до 465 000 тонн.

Зростання експорту пов’язане зі збільшенням виробництва на азійських нафтопереробних заводах після ремонту та підвищенням прибутковості нафтопродуктів.

Фізичні ціни на авіаційне пальне в Північно-Західній Європі у червні були на $60–80 за тонну вищими, ніж в Азії (дані LSEG).

Європейський попит на авіаційне пальне традиційно зростає влітку: за даними Eurocontrol, кількість рейсів у червні збільшилась на 5,2% рік до року та на 7,8% порівняно з травнем.

Водночас фрахт для перевезення 90 000 тонн авіаційного пального на танкерах LR2 знизився до мінімуму за місяць — близько $40–45 за тонну для бронювань, зроблених до початку конфлікту між Іраном та Ізраїлем 13 червня. За даними судноплавних джерел, щонайменше чотири нові судна LR2 були зафрахтовані для транспортування у червні та липні.

«Ці потоки були суто опортуністичними, стимульованими геополітичними напруженнями, які підняли європейські маржі, тоді як фрахтові ставки на сучасні нові судна залишалися привабливими», — зазначив старший аналітик Kpler Замір Юсуф.

Перспективи ринку

Попри зростання експорту до Європи, аналітики не очікують підвищення цін на авіаційне пальне в Азії. За словами Юсуфа з Kpler, Азія залишається «хронічно довгою» за балансом авіаційного пального/керосину — приблизно 625 тисяч барелів на добу у червні та липні, і потоки до Європи не матимуть суттєвого впливу на цей профіцит.

Китай у травні експортував 1,92 млн тонн авіаційного пального, що на 20% більше у річному вимірі. За прогнозами, експорт з Китаю перевищить 2 млн тонн на місяць.

Джерело: Terminal.

За матеріалами: Reuters