Східна Азія збільшує постачання авіаційного пального до Європи до найбільшого рівня за рік

Обновлено: Июль 02, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

Східна Азія збільшує постачання авіаційного пального до Європи до найбільшого рівня за рік

У червні трейдери відправили з Північно-Східної Азії до Європи найбільший обсяг авіаційного пального майже за рік. Це стало можливим завдяки нижчим фрахтовим ставкам та профіциту пропозиції в Азії, попри побоювання збоїв постачання через конфлікти на Близькому Сході.

Оптимізація торгівлі між регіонами

За даними Kpler, близько 350 000 метричних тонн (2,8 млн барелів) авіаційного пального вирушило з Південної Кореї та Китаю до Європи у червні, а за оцінками трейдерів — загалом було заброньовано до 465 000 тонн.

  • Зростання експорту пов’язане зі збільшенням виробництва на азійських нафтопереробних заводах після ремонту та підвищенням прибутковості нафтопродуктів.
  • Фізичні ціни на авіаційне пальне в Північно-Західній Європі у червні були на $60–80 за тонну вищими, ніж в Азії (дані LSEG).
  • Європейський попит на авіаційне пальне традиційно зростає влітку: за даними Eurocontrol, кількість рейсів у червні збільшилась на 5,2% рік до року та на 7,8% порівняно з травнем.

Водночас фрахт для перевезення 90 000 тонн авіаційного пального на танкерах LR2 знизився до мінімуму за місяць — близько $40–45 за тонну для бронювань, зроблених до початку конфлікту між Іраном та Ізраїлем 13 червня. За даними судноплавних джерел, щонайменше чотири нові судна LR2 були зафрахтовані для транспортування у червні та липні.

«Ці потоки були суто опортуністичними, стимульованими геополітичними напруженнями, які підняли європейські маржі, тоді як фрахтові ставки на сучасні нові судна залишалися привабливими», — зазначив старший аналітик Kpler Замір Юсуф.

Перспективи ринку

Попри зростання експорту до Європи, аналітики не очікують підвищення цін на авіаційне пальне в Азії. За словами Юсуфа з Kpler, Азія залишається «хронічно довгою» за балансом авіаційного пального/керосину — приблизно 625 тисяч барелів на добу у червні та липні, і потоки до Європи не матимуть суттєвого впливу на цей профіцит.

Китай у травні експортував 1,92 млн тонн авіаційного пального, що на 20% більше у річному вимірі. За прогнозами, експорт з Китаю перевищить 2 млн тонн на місяць.

Джерело: Terminal.
За матеріалами: Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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