Європейські премії на авіаційне пальне різко впали на тлі зміцнення ф’ючерсів на газойль

Премії на авіаційне пальне в Європі майже зникли після перемир’я між Іраном та Ізраїлем наприкінці червня, попри збереження високого рівня загальних цін. Дизельний ринок наразі демонструє значну напруженість, що підтримує зростання ф’ючерсів на газойль.

Цінова динаміка та фактори ринку

Європейські премії на авіаційне пальне до ф’ючерсів Ice gasoil знизилися до $2.50/т на умовах cif Північно-Західна Європа 4 липня, впавши з майже $60/т менш ніж за два тижні. Це найнижчий рівень премії з березня 2023 року.

Аналітик зазначив, що премія «обвалилася» після завершення конфлікту між Іраном та Ізраїлем, який зняв занепокоєння щодо обмеженості постачання. Перемир’я було укладене 24 червня і досі дотримується, а премії на авіаційне пальне безперервно знижуються.

Ф’ючерси на Ice gasoil зросли під час конфлікту, досягнувши майже $800/т, і залишаються вище $700/т у липні.

Попри зниження напруги на Близькому Сході, ф’ючерсні ціни залишаються високими та продовжують зростати.

Це підтримує загальні ціни на авіаційне пальне понад $700/т навіть із зменшеними преміями.

Авіаційне пальне зазвичай дорожчає влітку через попит на авіаперевезення, але наразі високий рівень газойлю та достатність постачання обмежують стимули до подальшого зростання премій чи загальних цін.

Дизель випереджає авіаційне пальне

Ринок дизеля демонструє значну напруженість, яка стала основною причиною ралі ф’ючерсів на газойль.

Невигідний арбітраж у травні та першій половині червня обмежив імпорт із Перської затоки та Індії.

Можливості арбітражу дизеля до Європи наразі закриті.

Попит на продукт для змішування морського газойлю (MGO) у Середземному морі обмежує обсяги газойлю для змішування з дизелем.

Це призвело до суттєвої беквордації контрактів на Ice gasoil: липневий контракт був на $44/т дорожчий за серпневий 4 липня — максимум за 32 місяці.

Вперше з березня 2023 року премія дизеля до ф’ючерсів на газойль перевищила премію авіаційного пального. На умовах cif Північно-Західна Європа 4 липня ціни на дизель перевищували ціни на авіаційне пальне більш ніж на $7/барель, що є найширшою різницею з того часу.

Очікується, що премії на авіаційне пальне відновляться, але спершу має звузитися беквордація, що може статися із послабленням напруженості на ринку дизеля. За даними суднових фіксацій, у серпні можливе збільшення імпорту дизеля, зокрема VLCC Nissos Keros може завантажити дизель для Північно-Західної Європи найближчими тижнями.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus