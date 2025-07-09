Франція виправить дані про імпорт дизеля, помилково задекларованого як HVO

Французькі компанії неправильно задекларували імпортоване дизельне пальне як гідрогенізовану рослинну олію (HVO) через плутанину з новими митними кодами. Євростат підтвердив наявність помилки у французькій митній статистиці та очікує на оновлені дані.

Митна плутанина та зміна кодів

На початку 2025 року у ЄС набули чинності нові коди зовнішньої торгівлі (CN) для HVO. Старий код дизеля 27101943 було скасовано наприкінці 2024 року та замінено на 27101944. Для HVO ввели окремий код — 27101942. HVO виробляється шляхом гідрогенізації рослинної олії і зараховується до біопаливних зобовʼязань, але хімічно відрізняється від традиційного біодизеля, який виробляють етерифікацією.

Помилкові обсяги імпорту

Коли дані за перший квартал 2025 року були оприлюднені, зʼявилася інформація про великі обсяги нібито HVO з Саудівської Аравії та США:

Близько 255 000 тонн у першому кварталі нібито з Саудівської Аравії — країни, яка не має відомих потужностей з виробництва HVO та не здійснює його реекспорт.

140 000 тонн з США у січні-березні, попри наявність антидемпінгових і компенсаційних мит ЄС на імпорт HVO зі США.

Саудівська Аравія та США є найбільшими постачальниками дизеля до Франції, тож неправильне маркування зробило облік потоків HVO і дизеля заплутаним та спотворило статистику, яка показувала різке падіння імпорту дизеля.

Виправлення даних

Євростат повідомив, що французька митниця підтвердила наявність «помилки введення» після додаткових запитів у травні. Очікується, що Франція надасть уточнені дані пізніше цього року.

Французька митниця підтвердила, що сталася помилка введення.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Argus Media, Eurostat