Франція виправить дані про імпорт дизеля, помилково задекларованого як HVO

Обновлено: Июль 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Франція виправить дані про імпорт дизеля, помилково задекларованого як HVO

Французькі компанії неправильно задекларували імпортоване дизельне пальне як гідрогенізовану рослинну олію (HVO) через плутанину з новими митними кодами. Євростат підтвердив наявність помилки у французькій митній статистиці та очікує на оновлені дані.

Митна плутанина та зміна кодів

На початку 2025 року у ЄС набули чинності нові коди зовнішньої торгівлі (CN) для HVO. Старий код дизеля 27101943 було скасовано наприкінці 2024 року та замінено на 27101944. Для HVO ввели окремий код — 27101942. HVO виробляється шляхом гідрогенізації рослинної олії і зараховується до біопаливних зобовʼязань, але хімічно відрізняється від традиційного біодизеля, який виробляють етерифікацією.

Помилкові обсяги імпорту

Коли дані за перший квартал 2025 року були оприлюднені, зʼявилася інформація про великі обсяги нібито HVO з Саудівської Аравії та США:

  • Близько 255 000 тонн у першому кварталі нібито з Саудівської Аравії — країни, яка не має відомих потужностей з виробництва HVO та не здійснює його реекспорт.
  • 140 000 тонн з США у січні-березні, попри наявність антидемпінгових і компенсаційних мит ЄС на імпорт HVO зі США.

Саудівська Аравія та США є найбільшими постачальниками дизеля до Франції, тож неправильне маркування зробило облік потоків HVO і дизеля заплутаним та спотворило статистику, яка показувала різке падіння імпорту дизеля.

Виправлення даних

Євростат повідомив, що французька митниця підтвердила наявність «помилки введення» після додаткових запитів у травні. Очікується, що Франція надасть уточнені дані пізніше цього року.

Французька митниця підтвердила, що сталася помилка введення.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Argus Media, Eurostat

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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