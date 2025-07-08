Напади хуситів у Червоному морі підвищують ціни на нафту

Напруженість на Близькому Сході знову підштовхує нафтові котирування вгору. Напади хуситів на торговельні судна у Червоному морі підвищують вартість постачання нафти з регіону, а Саудівська Аравія піднімає експортні ціни на свою нафту для Азії.

Напруженість у Червоному морі та ринок нафти

Ціни на нафту і бензин у вівторок продовжили зростання, досягнувши двотижневих максимумів. Основною причиною стали нові атаки хуситів на судна у Червоному морі, які:

підвищують вартість страхування і фрахту, що робить постачання з Близького Сходу дорожчими

вже призвели до ударів ізраїльської авіації по позиціях хуситів

можуть спровокувати удари США у відповідь

Водночас зміцнення долара США частково обмежувало підйом нафтових котирувань.

Цінова політика Саудівської Аравії

Додатковою підтримкою для ринку стали новини від Saudi Aramco. Державна компанія оголосила про підвищення експортної ціни Arab Light для азійських покупців на $1 за барель, що перевищило очікування підвищення на $0.65.

Дії ОПЕК+ і пропозиція нафти

Попри ці чинники, ринок уважно стежить за зростанням пропозиції:

OPEC+ погодилася збільшити видобуток з 1 серпня на 548 тисяч барелів на добу — більше від прогнозованих 411 тисяч

Саудівська Аравія натякнула на можливі подальші аналогічні збільшення, щоб «покарати» країни ОПЕК+, які перевищують квоти, як-от Казахстан і Ірак

Мета альянсу — до вересня 2026 року повністю повернути 2.2 млн барелів на добу, які були скорочені протягом двох років

У червні обсяг видобутку ОПЕК+ зріс на 360 тисяч барелів на добу і досяг 28.10 млн барелів на добу — найвищого рівня за 1.5 року.

Запаси і бурові установки у США

За даними минулого тижня:

Запаси сирої нафти у США були на 9.3% нижчими від середнього рівня за останні 5 років

Запаси бензину — на 0.7% нижчими

Запаси дистилятів — на 21% нижчими

Водночас кількість активних нафтових бурових установок у США впала на 7, до мінімуму за 3.75 року — 425. Це різке скорочення за 2.5 роки після піку у грудні 2022 року (627).

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart