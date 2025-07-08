Напади хуситів у Червоному морі підвищують ціни на нафту

Обновлено: Июль 08, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Напруженість на Близькому Сході знову підштовхує нафтові котирування вгору. Напади хуситів на торговельні судна у Червоному морі підвищують вартість постачання нафти з регіону, а Саудівська Аравія піднімає експортні ціни на свою нафту для Азії.

Напруженість у Червоному морі та ринок нафти

Ціни на нафту і бензин у вівторок продовжили зростання, досягнувши двотижневих максимумів. Основною причиною стали нові атаки хуситів на судна у Червоному морі, які:

  • підвищують вартість страхування і фрахту, що робить постачання з Близького Сходу дорожчими
  • вже призвели до ударів ізраїльської авіації по позиціях хуситів
  • можуть спровокувати удари США у відповідь

Водночас зміцнення долара США частково обмежувало підйом нафтових котирувань.

Цінова політика Саудівської Аравії

Додатковою підтримкою для ринку стали новини від Saudi Aramco. Державна компанія оголосила про підвищення експортної ціни Arab Light для азійських покупців на $1 за барель, що перевищило очікування підвищення на $0.65.

Дії ОПЕК+ і пропозиція нафти

Попри ці чинники, ринок уважно стежить за зростанням пропозиції:

  • OPEC+ погодилася збільшити видобуток з 1 серпня на 548 тисяч барелів на добу — більше від прогнозованих 411 тисяч
  • Саудівська Аравія натякнула на можливі подальші аналогічні збільшення, щоб «покарати» країни ОПЕК+, які перевищують квоти, як-от Казахстан і Ірак
  • Мета альянсу — до вересня 2026 року повністю повернути 2.2 млн барелів на добу, які були скорочені протягом двох років

У червні обсяг видобутку ОПЕК+ зріс на 360 тисяч барелів на добу і досяг 28.10 млн барелів на добу — найвищого рівня за 1.5 року.

Запаси і бурові установки у США

За даними минулого тижня:

  • Запаси сирої нафти у США були на 9.3% нижчими від середнього рівня за останні 5 років
  • Запаси бензину — на 0.7% нижчими
  • Запаси дистилятів — на 21% нижчими

Водночас кількість активних нафтових бурових установок у США впала на 7, до мінімуму за 3.75 року — 425. Це різке скорочення за 2.5 роки після піку у грудні 2022 року (627).

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Оперативна інформація по ринках пального

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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