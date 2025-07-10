Ціни на нафту знизилися на тлі побоювань щодо тарифної політики Трампа

Ціни на нафту впали приблизно на 2%, оскільки інвестори оцінили потенційний вплив тарифів президента США Дональда Трампа на глобальне економічне зростання.
Деталі падіння цін
Brent подешевшав на $1.42, або 2.02%, до $68.77 за барель. West Texas Intermediate знизився на $1.61, або 2.35%, до $66.77 за барель.
- Трамп пригрозив Бразилії 50% тарифом на експорт до США після публічного конфлікту з президентом Лулою да Сілвою.
- Бразилія готує заходи у відповідь, Лула зібрав міністрів для обговорення реакції.
- Адміністрація Трампа анонсувала тарифи також на мідь, напівпровідники та фармацевтику.
- Надіслано тарифні листи на Філіппіни, Ірак та інші країни, включаючи основних постачальників США — Південну Корею та Японію.
Реакція ринку та монетарна політика
«Люди переважно займають позицію очікування через непередбачуваність політики і гнучкість, яку демонструє адміністрація щодо тарифів» — Гаррі Чилінгірян, Onyx Capital Group.
- Федеральна резервна система США стурбована інфляційними ризиками через тарифи.
- Лише кілька членів ФРС на засіданні 17-18 червня припускали можливість зниження ставок вже цього місяця.
- Вищі ставки ускладнюють запозичення і знижують попит на нафту.
Очікування на ринку нафти
OPEC+ готується до чергового значного збільшення видобутку у вересні, завершуючи зняття добровільних скорочень восьми країн та підвищення квоти ОАЕ.
Геополітичний контекст
- Держсекретар США Марко Рубіо провів «відверті» переговори з главою МЗС росії Сєргієм Лавровим щодо відсутності прогресу у припиненні війни в Україні.
- Президент Трамп заявив, що розглядає законопроєкт про запровадження жорсткіших санкцій проти рф.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters