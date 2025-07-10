Ціни на нафту знизилися на тлі побоювань щодо тарифної політики Трампа

Обновлено: Июль 10, 2025. Тэги: , , , , , ,

Ціни на нафту знизилися на тлі побоювань щодо тарифної політики Трампа

Ціни на нафту впали приблизно на 2%, оскільки інвестори оцінили потенційний вплив тарифів президента США Дональда Трампа на глобальне економічне зростання.

Деталі падіння цін

Brent подешевшав на $1.42, або 2.02%, до $68.77 за барель. West Texas Intermediate знизився на $1.61, або 2.35%, до $66.77 за барель.

  • Трамп пригрозив Бразилії 50% тарифом на експорт до США після публічного конфлікту з президентом Лулою да Сілвою.
  • Бразилія готує заходи у відповідь, Лула зібрав міністрів для обговорення реакції.
  • Адміністрація Трампа анонсувала тарифи також на мідь, напівпровідники та фармацевтику.
  • Надіслано тарифні листи на Філіппіни, Ірак та інші країни, включаючи основних постачальників США — Південну Корею та Японію.

Реакція ринку та монетарна політика

«Люди переважно займають позицію очікування через непередбачуваність політики і гнучкість, яку демонструє адміністрація щодо тарифів» — Гаррі Чилінгірян, Onyx Capital Group.

  • Федеральна резервна система США стурбована інфляційними ризиками через тарифи.
  • Лише кілька членів ФРС на засіданні 17-18 червня припускали можливість зниження ставок вже цього місяця.
  • Вищі ставки ускладнюють запозичення і знижують попит на нафту.

Очікування на ринку нафти

OPEC+ готується до чергового значного збільшення видобутку у вересні, завершуючи зняття добровільних скорочень восьми країн та підвищення квоти ОАЕ.

Геополітичний контекст

  • Держсекретар США Марко Рубіо провів «відверті» переговори з главою МЗС росії Сєргієм Лавровим щодо відсутності прогресу у припиненні війни в Україні.
  • Президент Трамп заявив, що розглядає законопроєкт про запровадження жорсткіших санкцій проти рф.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters

Замовити тижневий звіт по ринку

Оперативна інформація по ринках пального

Автор:

(Всего статей: 2017)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: