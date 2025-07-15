Російська нафта для Індії: дешеве постачання на хиткому плато

Обновлено: Июль 15, 2025. Тэги: , , ,

Російська нафта для Індії: дешеве постачання на хиткому плато

Вартість фрахту на перевезення російської нафти Urals з балтійських портів до Індії в липні знову знизилася до $5.0–$5.3 млн за рейс Aframax (порівняно з $5.5–$5.7 млн у червні), оскільки з’явилося більше доступних танкерів. Та експерти попереджають: цей період дешевших постачань може швидко завершитися через новий пакет санкцій ЄС і можливі політичні сигнали зі США.

Вплив на ринок пального України

Зниження вартості фрахту російської нафти є тимчасовим фактором стабілізації глобальних постачань, але для України це не несе добрих новин надовго:

  • Ціни на нафту Urals залишаються нижче обмеження у $60 за барель, що дозволяє використовувати західні танкери та страховиків для перевезень.
  • Щоразу, коли ціна падає під межу, фрахт дешевшає – у квітні середня вартість рейсу падала до $6 млн.
  • Однак ЄС завершує роботу над 18-м пакетом санкцій, який може знизити цінову стелю до $45. Це різко скоротить доступність танкерів під західними прапорами і знову підніме фрахт.
  • Такі коливання цін і доступності фрахту піднімають ризики зростання цін на світовому ринку нафти, що безпосередньо вплине на вартість імпортованого пального в Україні.

Водночас Індія, головний покупець російської морської нафти, вже відчуває тиск – дисконт Urals до Brent звузився до $1.70–$2 за барель, найменший з початку війни. Індійські НПЗ стикаються з проблемами із закупівлею партій на серпень через ремонтні роботи в росії та довгострокові контракти (як у «Роснефти» з Reliance). Частина покупців звертається до альтернатив, як-от Murban з ОАЕ чи WTI зі США.

Ціни фрахту все ще перевищують досанкційний рівень $4.7–$4.9 млн, що підкреслює: навіть за умов дотримання обмеження Росією, колишній ланцюг знижок вже не працює повноцінно. З огляду на політичний тиск і заморожені настрої ринку, це відносне затишшя може виявитися останнім перед поверненням цінової турбулентності.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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