Російська нафта для Індії: дешеве постачання на хиткому плато

Вартість фрахту на перевезення російської нафти Urals з балтійських портів до Індії в липні знову знизилася до $5.0–$5.3 млн за рейс Aframax (порівняно з $5.5–$5.7 млн у червні), оскільки з’явилося більше доступних танкерів. Та експерти попереджають: цей період дешевших постачань може швидко завершитися через новий пакет санкцій ЄС і можливі політичні сигнали зі США.

Вплив на ринок пального України

Зниження вартості фрахту російської нафти є тимчасовим фактором стабілізації глобальних постачань, але для України це не несе добрих новин надовго:

Ціни на нафту Urals залишаються нижче обмеження у $60 за барель , що дозволяє використовувати західні танкери та страховиків для перевезень.

, що дозволяє використовувати західні танкери та страховиків для перевезень. Щоразу, коли ціна падає під межу, фрахт дешевшає – у квітні середня вартість рейсу падала до $6 млн.

Однак ЄС завершує роботу над 18-м пакетом санкцій, який може знизити цінову стелю до $45. Це різко скоротить доступність танкерів під західними прапорами і знову підніме фрахт.

Такі коливання цін і доступності фрахту піднімають ризики зростання цін на світовому ринку нафти, що безпосередньо вплине на вартість імпортованого пального в Україні.

Водночас Індія, головний покупець російської морської нафти, вже відчуває тиск – дисконт Urals до Brent звузився до $1.70–$2 за барель, найменший з початку війни. Індійські НПЗ стикаються з проблемами із закупівлею партій на серпень через ремонтні роботи в росії та довгострокові контракти (як у «Роснефти» з Reliance). Частина покупців звертається до альтернатив, як-от Murban з ОАЕ чи WTI зі США.

Ціни фрахту все ще перевищують досанкційний рівень $4.7–$4.9 млн, що підкреслює: навіть за умов дотримання обмеження Росією, колишній ланцюг знижок вже не працює повноцінно. З огляду на політичний тиск і заморожені настрої ринку, це відносне затишшя може виявитися останнім перед поверненням цінової турбулентності.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com