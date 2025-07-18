Запаси бензину та дизеля в росії наближаються до рекордного рівня — Міненерго рф

Після майже дефіциту пального Міністерство енергетики рф повідомляє, що запаси бензину та дизельного пального наближаються до історичного максимуму, що гарантує безперебійне постачання попри сезонне зростання попиту.
Серед головних чинників називається сезонність ринку
- За даними Міненерго, внутрішній ринок повністю забезпечений основними видами моторного пального: бензином та дизелем.
- Запаси через сезонні чинники – ріст попиту – майже досягли історичних максимумів, що дозволяє гарантувати стабільне постачання.
- Водночас, відзначається, що динаміка цін зумовлена саме сезонністю ринку.
- Міністерство зазначає, що в роздрібному сегменті є стабільне покриття попиту, обсяги постачання відповідають потребам регіонів.
- Галузь повністю готова до сезонного підвищення попиту, підтверджує Міністерство.
Контекст і порівняння
- Схожа інформація надходила від Міненерго рф наприкінці червня: запаси були «біля історичних максимумів» і браку пального не прогнозувалось.
- У лютому запаси бензину зросли на 3 % (до 2 млн тонн), а дизелю – на 2 % (до 3,3 млн тонн) порівняно з початком року.
- Попри стійкий запас, світові ринки відзначають збільшення запасів у США, Brent перебуває в діапазоні $68–$69/барель.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Interfax