Запаси бензину та дизеля в росії наближаються до рекордного рівня — Міненерго рф

Обновлено: Июль 18, 2025. Тэги: , , , , ,

Запаси бензину та дизеля в росії наближаються до рекордного рівня — Міненерго рф

Після майже дефіциту пального Міністерство енергетики рф повідомляє, що запаси бензину та дизельного пального наближаються до історичного максимуму, що гарантує безперебійне постачання попри сезонне зростання попиту.

Серед головних чинників називається сезонність ринку

  • За даними Міненерго, внутрішній ринок повністю забезпечений основними видами моторного пального: бензином та дизелем.
  • Запаси через сезонні чинники – ріст попиту – майже досягли історичних максимумів, що дозволяє гарантувати стабільне постачання.
  • Водночас, відзначається, що динаміка цін зумовлена саме сезонністю ринку.
  • Міністерство зазначає, що в роздрібному сегменті є стабільне покриття попиту, обсяги постачання відповідають потребам регіонів.
  • Галузь повністю готова до сезонного підвищення попиту, підтверджує Міністерство.

Контекст і порівняння

  • Схожа інформація надходила від Міненерго рф наприкінці червня: запаси були «біля історичних максимумів» і браку пального не прогнозувалось.
  • У лютому запаси бензину зросли на 3 % (до 2 млн тонн), а дизелю – на 2 % (до 3,3 млн тонн) порівняно з початком року.
  • Попри стійкий запас, світові ринки відзначають збільшення запасів у США, Brent перебуває в діапазоні $68–$69/барель.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Interfax

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Оперативна інформація по ринках пального

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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