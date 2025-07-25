Штучний інтелект, регуляції та енергоспоживання: нові виклики для глобального енергетичного ринку

Адміністрація Дональда Трампа презентувала масштабний проєкт стимулювання експорту штучного інтелекту, водночас послабивши екологічні регулювання. Зростання попиту на електроенергію для дата-центрів у США та технологічна конкуренція з Китаєм — нові чинники, що впливають на баланс сил.
Енергетичні ризики на тлі технологічної експансії
Новий стратегічний курс США в сфері штучного інтелекту передбачає масштабне розширення експорту AI-продуктів до країн-партнерів та спрощення процедур для будівництва дата-центрів на федеральних землях. Ці заходи мають безпосередній вплив на енергетичний сектор:
- Підвищення попиту на електроенергію через розвиток енергоємних центрів обробки даних.
- Зростання внутрішнього споживання енергії у США, що може обмежити експортні можливості нафти та нафтопродуктів.
- Пом’якшення екологічних норм — фактор, що може стимулювати додаткову активність у видобутку вуглеводнів на території США.
Геополітичний вимір
У ході презентації плану Трамп заявив:
Америка — це країна, яка почала гонку в сфері ШІ. І я тут, щоби заявити: ми маємо її виграти
Розширення експорту AI-технологій збігається з активізацією перемовин щодо постачання чипів до країн Перської затоки. Це формує нову геоенергетичну вісь впливу, що може перекроїти традиційні маршрути постачання енергоносіїв та перерозподілити торгові потоки у зв’язку з технологічними союзами.
Техно-енергетичне переплетення: ризики та наслідки
З огляду на глобальне зростання попиту на електроенергію, зокрема у США, з’являються нові ризики:
- Рекордне енергоспоживання може призвести до підвищення внутрішніх цін на енергоресурси в енергоекспортуючих країнах.
- Конфлікт між екологічними стандартами та економічною доцільністю створює невизначеність у сфері довгострокових енергетичних інвестицій.
- Посилення конкуренції між США та Китаєм у сфері високих технологій може мати непрямий вплив на треті країни.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters