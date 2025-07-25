Штучний інтелект, регуляції та енергоспоживання: нові виклики для глобального енергетичного ринку

Обновлено: Июль 25, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Штучний інтелект, регуляції та енергоспоживання: нові виклики для глобального енергетичного ринку

Адміністрація Дональда Трампа презентувала масштабний проєкт стимулювання експорту штучного інтелекту, водночас послабивши екологічні регулювання. Зростання попиту на електроенергію для дата-центрів у США та технологічна конкуренція з Китаєм — нові чинники, що впливають на баланс сил.

Енергетичні ризики на тлі технологічної експансії

Новий стратегічний курс США в сфері штучного інтелекту передбачає масштабне розширення експорту AI-продуктів до країн-партнерів та спрощення процедур для будівництва дата-центрів на федеральних землях. Ці заходи мають безпосередній вплив на енергетичний сектор:

  • Підвищення попиту на електроенергію через розвиток енергоємних центрів обробки даних.
  • Зростання внутрішнього споживання енергії у США, що може обмежити експортні можливості нафти та нафтопродуктів.
  • Пом’якшення екологічних норм — фактор, що може стимулювати додаткову активність у видобутку вуглеводнів на території США.

Геополітичний вимір

У ході презентації плану Трамп заявив:

Америка — це країна, яка почала гонку в сфері ШІ. І я тут, щоби заявити: ми маємо її виграти

Розширення експорту AI-технологій збігається з активізацією перемовин щодо постачання чипів до країн Перської затоки. Це формує нову геоенергетичну вісь впливу, що може перекроїти традиційні маршрути постачання енергоносіїв та перерозподілити торгові потоки у зв’язку з технологічними союзами.

Техно-енергетичне переплетення: ризики та наслідки

З огляду на глобальне зростання попиту на електроенергію, зокрема у США, з’являються нові ризики:

  • Рекордне енергоспоживання може призвести до підвищення внутрішніх цін на енергоресурси в енергоекспортуючих країнах.
  • Конфлікт між екологічними стандартами та економічною доцільністю створює невизначеність у сфері довгострокових енергетичних інвестицій.
  • Посилення конкуренції між США та Китаєм у сфері високих технологій може мати непрямий вплив на треті країни.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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