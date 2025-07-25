Штучний інтелект, регуляції та енергоспоживання: нові виклики для глобального енергетичного ринку

Адміністрація Дональда Трампа презентувала масштабний проєкт стимулювання експорту штучного інтелекту, водночас послабивши екологічні регулювання. Зростання попиту на електроенергію для дата-центрів у США та технологічна конкуренція з Китаєм — нові чинники, що впливають на баланс сил.

Енергетичні ризики на тлі технологічної експансії

Новий стратегічний курс США в сфері штучного інтелекту передбачає масштабне розширення експорту AI-продуктів до країн-партнерів та спрощення процедур для будівництва дата-центрів на федеральних землях. Ці заходи мають безпосередній вплив на енергетичний сектор:

Підвищення попиту на електроенергію через розвиток енергоємних центрів обробки даних.

через розвиток енергоємних центрів обробки даних. Зростання внутрішнього споживання енергії у США, що може обмежити експортні можливості нафти та нафтопродуктів.

у США, що може обмежити експортні можливості нафти та нафтопродуктів. Пом’якшення екологічних норм — фактор, що може стимулювати додаткову активність у видобутку вуглеводнів на території США.

Геополітичний вимір

У ході презентації плану Трамп заявив:

Америка — це країна, яка почала гонку в сфері ШІ. І я тут, щоби заявити: ми маємо її виграти

Розширення експорту AI-технологій збігається з активізацією перемовин щодо постачання чипів до країн Перської затоки. Це формує нову геоенергетичну вісь впливу, що може перекроїти традиційні маршрути постачання енергоносіїв та перерозподілити торгові потоки у зв’язку з технологічними союзами.

Техно-енергетичне переплетення: ризики та наслідки

З огляду на глобальне зростання попиту на електроенергію, зокрема у США, з’являються нові ризики:

Рекордне енергоспоживання може призвести до підвищення внутрішніх цін на енергоресурси в енергоекспортуючих країнах.

може призвести до підвищення внутрішніх цін на енергоресурси в енергоекспортуючих країнах. Конфлікт між екологічними стандартами та економічною доцільністю створює невизначеність у сфері довгострокових енергетичних інвестицій.

Посилення конкуренції між США та Китаєм у сфері високих технологій може мати непрямий вплив на треті країни.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Reuters