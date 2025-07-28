Рубрика | Україна

Саудівська Аравія планує підвищити ціни на нафту для Азії у вересні

Обновлено: Июль 28, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , ,

Саудівська Аравія планує підвищити ціни на нафту для Азії у вересні

Очікуване підвищення офіційних цін на нафту Саудівської Аравії на вересень для азійських клієнтів відображає фундаментальні зміни в ринковому балансі, зміцнення маржі переробки й обмеження обсягів експорту. Цей крок є продовженням політики підвищення цін, що може мати довгостроковий вплив на ринок нафтопродуктів.

Прогноз цін на нафту та нафтопродукти у вересні 2025 року

1. Зміцнення позицій Саудівської Аравії на ринку Азії

  • Підвищення премії Arab Light до $3.10–$3.25 за барель до середнього показника Oman/Dubai — очікуване зростання на $0.90–$1.05.
  • Інші сорти — Arab Extra Light, Medium, Heavy — можуть зрости в ціні на $0.80–$0.95 за барель.
  • Попереднє підвищення у серпні склало $0.70, довівши премію до $2.20, що є найвищим рівнем з березня.

2. Причини зростання цін

  • Зміцнення маржі на нафтопереробних заводах в Азії — попит на продукти переробки тримається на стабільному рівні.
  • Скорочення конкуренції з боку російського експорту, особливо на Тихоокеанському напрямку, знижує тиск на ціни.
  • Зростання внутрішнього споживання в Саудівській Аравії під час літнього піку попиту на електроенергію зменшує доступні обсяги експорту.

3. Обмеження пропозиції попри плани OPEC+

  • Фактичні обсяги експорту Саудівської Аравії залишаються стабільними, попри формальне зростання видобутку у Q3.
  • Період високого внутрішнього споживання обмежує обсяги, що можуть бути відвантажені до Азії.

4. Прогнозна модель Aramco

  • Ціноутворення базується на ринковій структурі Dubai, регіональних витратах на фрахт і консультаціях з ключовими покупцями: Китай, Індія, Японія, Південна Корея.
  • Офіційне повідомлення очікується в перші п’ять днів серпня.

5. Політика OPEC+: без змін?

  • Наступне повне міністерське засідання JMMC призначене на 3 серпня.
  • Аналітики вважають малоймовірним перегляд планів підвищення видобутку, адже організація прагне відновити частку ринку на фоні зростання сезонного попиту.

Висновки

  • Очікуване підвищення цін OSP Саудівської Аравії — це сигнал про посилення ринкових позицій країни в Азії.
  • Стабільний попит з боку азійських країн і обмеження морських постачань створюють передумови для подальшого зростання цін.
  • Стриманість OPEC+ щодо перегляду видобутку свідчить про намагання зберегти баланс: не допустити падіння цін, але й не перегріти ринок.

Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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