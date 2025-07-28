Саудівська Аравія планує підвищити ціни на нафту для Азії у вересні

Очікуване підвищення офіційних цін на нафту Саудівської Аравії на вересень для азійських клієнтів відображає фундаментальні зміни в ринковому балансі, зміцнення маржі переробки й обмеження обсягів експорту. Цей крок є продовженням політики підвищення цін, що може мати довгостроковий вплив на ринок нафтопродуктів.
Прогноз цін на нафту та нафтопродукти у вересні 2025 року
1. Зміцнення позицій Саудівської Аравії на ринку Азії
- Підвищення премії Arab Light до $3.10–$3.25 за барель до середнього показника Oman/Dubai — очікуване зростання на $0.90–$1.05.
- Інші сорти — Arab Extra Light, Medium, Heavy — можуть зрости в ціні на $0.80–$0.95 за барель.
- Попереднє підвищення у серпні склало $0.70, довівши премію до $2.20, що є найвищим рівнем з березня.
2. Причини зростання цін
- Зміцнення маржі на нафтопереробних заводах в Азії — попит на продукти переробки тримається на стабільному рівні.
- Скорочення конкуренції з боку російського експорту, особливо на Тихоокеанському напрямку, знижує тиск на ціни.
- Зростання внутрішнього споживання в Саудівській Аравії під час літнього піку попиту на електроенергію зменшує доступні обсяги експорту.
3. Обмеження пропозиції попри плани OPEC+
- Фактичні обсяги експорту Саудівської Аравії залишаються стабільними, попри формальне зростання видобутку у Q3.
- Період високого внутрішнього споживання обмежує обсяги, що можуть бути відвантажені до Азії.
4. Прогнозна модель Aramco
- Ціноутворення базується на ринковій структурі Dubai, регіональних витратах на фрахт і консультаціях з ключовими покупцями: Китай, Індія, Японія, Південна Корея.
- Офіційне повідомлення очікується в перші п’ять днів серпня.
5. Політика OPEC+: без змін?
- Наступне повне міністерське засідання JMMC призначене на 3 серпня.
- Аналітики вважають малоймовірним перегляд планів підвищення видобутку, адже організація прагне відновити частку ринку на фоні зростання сезонного попиту.
Висновки
- Очікуване підвищення цін OSP Саудівської Аравії — це сигнал про посилення ринкових позицій країни в Азії.
- Стабільний попит з боку азійських країн і обмеження морських постачань створюють передумови для подальшого зростання цін.
- Стриманість OPEC+ щодо перегляду видобутку свідчить про намагання зберегти баланс: не допустити падіння цін, але й не перегріти ринок.
Джерело: Terminal
За матеріалами: OilPrice.com