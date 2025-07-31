Нафтові ціни стабілізуються попри загрозу мит і торгову напругу

Попри геополітичне загострення та анонс нових санкцій, ціни на нафту утримали зростання на рівні 7% за тиждень. Основними драйверами залишаються скорочення терміну ультиматуму Трампа для росії, тиск на Індію та Китай, зміни у запасах нафти й активний попит на бензин у США. На тлі зростання ризиків трейдери обережно реагують на макроекономічні сигнали, очікуючи оновлених даних про інфляцію й зайнятість у США.
Фактори впливу на нафтові котирування
- Ціни на нафту:
- WTI — $69.99 за барель.
- Brent — $73.10 за барель.
- Зростання на 7% за тиждень — під впливом геополітичних факторів та ризиків для постачання.
- Санкції та мита:
- Скорочення терміну ультиматуму для росії до 10–12 днів — фактор тиску на країни-імпортери російської нафти.
- Оголошено 25% мито на індійський імпорт до США з п’ятниці.
- Погроза вторинними митами до 100% на Індію, Китай та інші країни, що продовжують купувати нафту в росії та Ірані.
- Реакція ринку:
- Поглиблення спреду Brent–Dubai у бік дисконту — сигнал зміщення попиту до Близького Сходу.
- Ціни тримаються стабільно, попри неоднозначну динаміку запасів.
- Дані EIA (США):
- Запаси сирої нафти зросли на 7.7 млн барелів, до 426.7 млн барелів.
- Експорт впав на 1.16 млн барелів на добу.
- Запаси бензину зменшилися на 2.7 млн барелів (очікувалось лише 0.6 млн) — ознака високого попиту.
- Запаси дистилятів зросли на 3.64 млн барелів, що послабило побоювання дефіциту у цьому сегменті.
- Макроекономічні фактори:
- Жорсткі сигнали з боку Федеральної резервної системи США — тиснуть на очікування попиту.
- Очікування даних щодо інфляції й зайнятості — важливі для короткострокового прогнозу цін.
- Розширення санкцій:
- Нові санкції США проти 115 компаній, осіб і суден, пов’язаних з Іраном.
- Ці кроки є частиною кампанії «максимального тиску» після червневих ударів по ядерній інфраструктурі Ірану.
- Паралельно триває попередження Китаю щодо можливих мит за купівлю російської й іранської нафти.
«Побоювання, що вторинні мита на імпортерів російської нафти скоротять постачання, продовжують підтримувати купівельний інтерес» — Тосітака Тадзава, Fujitomi Securities
Поточна ринкова динаміка формується під тиском геополітичних факторів. Зростання запасів сирої нафти нівелюється сильним попитом на бензин, а ризики санкцій і тарифів утримують нафтові ціни у висхідному тренді. Найближчі дні будуть критичними для оцінки подальших рішень гравців на ринку, зокрема в Азії.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com
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