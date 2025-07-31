Нафтові ціни стабілізуються попри загрозу мит і торгову напругу

Обновлено: Июль 31, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Нафтові ціни стабілізуються попри загрозу мит і торгову напругу

 

Попри геополітичне загострення та анонс нових санкцій, ціни на нафту утримали зростання на рівні 7% за тиждень. Основними драйверами залишаються скорочення терміну ультиматуму Трампа для росії, тиск на Індію та Китай, зміни у запасах нафти й активний попит на бензин у США. На тлі зростання ризиків трейдери обережно реагують на макроекономічні сигнали, очікуючи оновлених даних про інфляцію й зайнятість у США.

Фактори впливу на нафтові котирування

  • Ціни на нафту:
    • WTI — $69.99 за барель.
    • Brent — $73.10 за барель.
    • Зростання на 7% за тиждень — під впливом геополітичних факторів та ризиків для постачання.
  • Санкції та мита:
    • Скорочення терміну ультиматуму для росії до 10–12 днів — фактор тиску на країни-імпортери російської нафти.
    • Оголошено 25% мито на індійський імпорт до США з п’ятниці.
    • Погроза вторинними митами до 100% на Індію, Китай та інші країни, що продовжують купувати нафту в росії та Ірані.
  • Реакція ринку:
    • Поглиблення спреду Brent–Dubai у бік дисконту — сигнал зміщення попиту до Близького Сходу.
    • Ціни тримаються стабільно, попри неоднозначну динаміку запасів.
  • Дані EIA (США):
    • Запаси сирої нафти зросли на 7.7 млн барелів, до 426.7 млн барелів.
    • Експорт впав на 1.16 млн барелів на добу.
    • Запаси бензину зменшилися на 2.7 млн барелів (очікувалось лише 0.6 млн) — ознака високого попиту.
    • Запаси дистилятів зросли на 3.64 млн барелів, що послабило побоювання дефіциту у цьому сегменті.
  • Макроекономічні фактори:
    • Жорсткі сигнали з боку Федеральної резервної системи США — тиснуть на очікування попиту.
    • Очікування даних щодо інфляції й зайнятості — важливі для короткострокового прогнозу цін.
  • Розширення санкцій:
    • Нові санкції США проти 115 компаній, осіб і суден, пов’язаних з Іраном.
    • Ці кроки є частиною кампанії «максимального тиску» після червневих ударів по ядерній інфраструктурі Ірану.
    • Паралельно триває попередження Китаю щодо можливих мит за купівлю російської й іранської нафти.

«Побоювання, що вторинні мита на імпортерів російської нафти скоротять постачання, продовжують підтримувати купівельний інтерес» — Тосітака Тадзава, Fujitomi Securities

Поточна ринкова динаміка формується під тиском геополітичних факторів. Зростання запасів сирої нафти нівелюється сильним попитом на бензин, а ризики санкцій і тарифів утримують нафтові ціни у висхідному тренді. Найближчі дні будуть критичними для оцінки подальших рішень гравців на ринку, зокрема в Азії.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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