Японія готується скасувати додатковий податок на бензин до кінця року

Парламентські партії Японії, включно з владною коаліцією та опозицією, досягли принципової згоди щодо скасування тимчасової надбавки до податку на бензин. Законодавча ініціатива має бути розглянута вже восени 2025 року на позачерговій сесії парламенту. Цей крок потенційно послабить фіскальний тиск на споживачів та вплине на внутрішній попит на нафтопродукти.
Наслідки рішення Японії для паливного ринку
- Політична консолідація щодо податкової реформи:
- Домовленість досягнута між шісткою парламентських партій: правляча Ліберально-демократична партія (ЛДП), її партнер Komeito, а також головні опозиційні сили — Конституційно-демократична партія Японії, Nippon Ishin no Kai, Демократична партія народу та Комуністична партія Японії.
- Формування спільного форуму для обговорення технічних деталей вже на окремій позачерговій сесії парламенту, яка стартує у п’ятницю.
- Податкові зміни як фактор впливу на внутрішній ринок:
- Скасування тимчасової надбавки до податку на бензин очікується «якнайшвидше» — орієнтовно до кінця 2025 року.
- Це може призвести до зниження роздрібної ціни на бензин, що вплине на споживчу активність і обсяг внутрішнього споживання пального.
- Ймовірне переорієнтування фіскальної політики — пошук альтернативних джерел надходжень після втрати частини податкових зборів.
- Тимчасовий вплив на ціни та імпорт:
- Очікування скасування податку може призвести до періоду відтермінованого попиту — трейдери та великі споживачі можуть утримуватись від закупівель до моменту зниження цін.
- Для міжнародного ринку це означає потенційне підвищення конкуренції за японський попит з боку постачальників у IV кварталі 2025 року.
«Ми сподіваємося обговорити та ухвалити законодавство щодо скасування додаткового податку вже на позачерговій сесії парламенту, яка, ймовірно, відбудеться восени» — Тецуші Сакмото, керівник парламентських справ ЛДП
Заява японських політиків про скасування надбавки до податку на бензин демонструє готовність до фіскального послаблення на тлі високих цін на енергоносії. Якщо рішення буде реалізовано до кінця 2025 року, це створить додаткову змінну у глобальному попиті на бензин, особливо у регіональному вимірі для постачальників із Південно-Східної Азії та Близького Сходу.
Джерело: Terminal
За матеріалами: nippon.com
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