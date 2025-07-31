Індійські НПЗ призупинили закупівлі після нових мит Трампа на тлі звинувачень у торгівлі з росією

Обновлено: Июль 31, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Індійські НПЗ призупинили закупівлі після нових мит Трампа на тлі звинувачень у торгівлі з росією

Оголошення президента США Дональда Трампа про запровадження 25% мита на індійський експорт і погроза санкціями за закупівлі російської нафти змусили індійські державні нафтопереробні компанії переглянути свої контракти. Йдеться про поставки сорту Urals та Sokol, організовані через посередників в ОАЕ та Сінгапурі. Ситуація створює суттєву невизначеність для ринку нафти, змінюючи баланс між санкційними обмеженнями, логістикою та ціновими очікуваннями.

Фундаментальні чинники

  • Політичні ризики:
    • Запровадження 25% мита на індійський експорт до США з 1 серпня створює тиск на Індію як споживача російської нафти.
    • Погроза додатковими санкціями щодо індійських закупівель Urals і Sokol знижує передбачуваність глобального ланцюга постачання.
    • Посилення контролю США за дотриманням санкцій — увага зміщується з цінового порогу G7 ($60/барель) на логістику й власність постачальників.
  • Юридична та контрактна невизначеність:
    • Команди з комплаєнсу індійських НПЗ переглядають відвантаження липня-серпня на тлі зростання ризику вторинних санкцій.
    • У фокусі — контракти з використанням недоларових розрахунків та через посередників у Fujairah і Khor Fakkan.
    • Затримка тендерів на серпень через юридичні перевірки може призвести до зменшення попиту на російську нафту та перенаправлення потоків.
  • Зміна підходів до контролю ланцюгів постачання:
    • Європейські дії проти індійського НПЗ з російським слідом посилили вимоги до прозорості щодо походження нафти.
    • Підвищена увага до особи трейдера і маршруту транспортування — ризик втрати статусу «санкційно безпечного» зростає навіть за дотримання цінових обмежень.
  • Глобальні наслідки для цін і логістики:
    • Ризик тимчасового скорочення імпорту російської нафти в Азію може підтримати ціни на Brent і WTI у короткостроковій перспективі.
    • $750 млрд угода США–ЄС щодо енергетичної співпраці поки що стикається з логістичними обмеженнями та викликами довіри, що утримує ринок у напрузі.

Несподіване мито Трампа та погроза санкціями на російську нафту спричинили занепокоєння в індійських компаніях, які досі вважали, що недоларові розрахунки та ціни нижче $60 захищають їх від обмежень. Геополітична напруженість, що зростає, і перегляд юридичних рамок щодо торгівлі російською нафтою можуть у серпні-вересні спричинити сплески цін. Особливу увагу слід приділяти ринку Азії, через який проходить більша частина тіньових потоків Urals і Sokol.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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