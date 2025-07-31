Індійські НПЗ призупинили закупівлі після нових мит Трампа на тлі звинувачень у торгівлі з росією

Оголошення президента США Дональда Трампа про запровадження 25% мита на індійський експорт і погроза санкціями за закупівлі російської нафти змусили індійські державні нафтопереробні компанії переглянути свої контракти. Йдеться про поставки сорту Urals та Sokol, організовані через посередників в ОАЕ та Сінгапурі. Ситуація створює суттєву невизначеність для ринку нафти, змінюючи баланс між санкційними обмеженнями, логістикою та ціновими очікуваннями.
Фундаментальні чинники
- Політичні ризики:
- Запровадження 25% мита на індійський експорт до США з 1 серпня створює тиск на Індію як споживача російської нафти.
- Погроза додатковими санкціями щодо індійських закупівель Urals і Sokol знижує передбачуваність глобального ланцюга постачання.
- Посилення контролю США за дотриманням санкцій — увага зміщується з цінового порогу G7 ($60/барель) на логістику й власність постачальників.
- Юридична та контрактна невизначеність:
- Команди з комплаєнсу індійських НПЗ переглядають відвантаження липня-серпня на тлі зростання ризику вторинних санкцій.
- У фокусі — контракти з використанням недоларових розрахунків та через посередників у Fujairah і Khor Fakkan.
- Затримка тендерів на серпень через юридичні перевірки може призвести до зменшення попиту на російську нафту та перенаправлення потоків.
- Зміна підходів до контролю ланцюгів постачання:
- Європейські дії проти індійського НПЗ з російським слідом посилили вимоги до прозорості щодо походження нафти.
- Підвищена увага до особи трейдера і маршруту транспортування — ризик втрати статусу «санкційно безпечного» зростає навіть за дотримання цінових обмежень.
- Глобальні наслідки для цін і логістики:
- Ризик тимчасового скорочення імпорту російської нафти в Азію може підтримати ціни на Brent і WTI у короткостроковій перспективі.
- $750 млрд угода США–ЄС щодо енергетичної співпраці поки що стикається з логістичними обмеженнями та викликами довіри, що утримує ринок у напрузі.
Несподіване мито Трампа та погроза санкціями на російську нафту спричинили занепокоєння в індійських компаніях, які досі вважали, що недоларові розрахунки та ціни нижче $60 захищають їх від обмежень. Геополітична напруженість, що зростає, і перегляд юридичних рамок щодо торгівлі російською нафтою можуть у серпні-вересні спричинити сплески цін. Особливу увагу слід приділяти ринку Азії, через який проходить більша частина тіньових потоків Urals і Sokol.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Oilprice.com
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