Ціни на нафту зростають на тлі посилення тиску Трампа на росію

Обновлено: Июль 31, 2025. Тэги: , , , , , ,

Ціни на нафту зростають на тлі посилення тиску Трампа на росію

Нафта демонструє найвищий тижневий приріст за останні півтора місяця. Причина — заява експрезидента США Дональда Трампа щодо можливих нових санкцій проти рф у разі відсутності перемир’я з Україною. Brent перевищив позначку $72 за барель, а WTI тримається поблизу $69. Попри тиск, риторика Трампа свідчить про пріоритет внутрішнього видобутку США, що створює неоднозначні очікування для ринку.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КАРТА: Фундаментальні чинники впливу на нафтовий ринок

  • Динаміка цін на нафту:
    • Brent зріс на 3,5% за попередню сесію — тепер МАЙЖЕ  $73/барель.
    • WTI торгується поблизу $69/барель, попри зафіксоване денне зниження -3,21%.
    • Загалом — найвищий тижневий приріст за останні 6 тижнів.
  • Геополітичні фактори:
    • Заява Трампа: «Якщо перемир’я між Україною та росією не буде досягнуто за 10 днів, — будуть тарифи та інші заходи».
    • Загроза вторинних санкцій — може бути націлена на країни, що імпортують нафту з рф.
    • Водночас, Трамп заявив:

      «Я навіть не хвилююсь через це. У нас стільки нафти, ми просто збільшимо видобуток»

  • Реакція ринку та коментарі:
    • Ринок сприйняв риторику як фактор зростання ризиків постачання, попри суперечливі сигнали щодо дій США.
    • Аналітик Пріянка Сачдева з Phillip Nova Pte (Сінгапур) зазначає:

      «Російські партії нафти завжди знаходили шлях до ринку, особливо в Азії. Немає підстав вважати, що цього разу буде інакше»

    • Сумніви щодо ефективності санкцій обмежують довгострокову підтримку цін.
  • Цінова реакція нафтосектору:
    • CL (Crude Light): -0,46%
    • LCO (Brent): -0,63%
    • RNFT: -0,08%, LKOH: -0,39%, TATN: -0,65%
    • JNOS: +0,87%, SNGS: +0,92%
    • Переважно — негативна динаміка нафтогазових акцій рф, що відображає нервозність інвесторів.

Попри зростання котирувань, ринок нафти залишається вразливим до суперечливих політичних заяв. Невизначеність щодо санкційного курсу США, особливо в умовах передвиборчої риторики, збільшує волатильність. Інвесторам варто уважно відстежувати не лише фундаментальні фактори, а й розвиток дипломатичних ініціатив щодо України.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Investing.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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