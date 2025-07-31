Ціни на нафту зростають на тлі посилення тиску Трампа на росію

Нафта демонструє найвищий тижневий приріст за останні півтора місяця. Причина — заява експрезидента США Дональда Трампа щодо можливих нових санкцій проти рф у разі відсутності перемир’я з Україною. Brent перевищив позначку $72 за барель, а WTI тримається поблизу $69. Попри тиск, риторика Трампа свідчить про пріоритет внутрішнього видобутку США, що створює неоднозначні очікування для ринку.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА КАРТА: Фундаментальні чинники впливу на нафтовий ринок
- Динаміка цін на нафту:
- Brent зріс на 3,5% за попередню сесію — тепер МАЙЖЕ $73/барель.
- WTI торгується поблизу $69/барель, попри зафіксоване денне зниження -3,21%.
- Загалом — найвищий тижневий приріст за останні 6 тижнів.
- Геополітичні фактори:
- Заява Трампа: «Якщо перемир’я між Україною та росією не буде досягнуто за 10 днів, — будуть тарифи та інші заходи».
- Загроза вторинних санкцій — може бути націлена на країни, що імпортують нафту з рф.
- Водночас, Трамп заявив:
«Я навіть не хвилююсь через це. У нас стільки нафти, ми просто збільшимо видобуток»
- Реакція ринку та коментарі:
- Ринок сприйняв риторику як фактор зростання ризиків постачання, попри суперечливі сигнали щодо дій США.
- Аналітик Пріянка Сачдева з Phillip Nova Pte (Сінгапур) зазначає:
«Російські партії нафти завжди знаходили шлях до ринку, особливо в Азії. Немає підстав вважати, що цього разу буде інакше»
- Сумніви щодо ефективності санкцій обмежують довгострокову підтримку цін.
- Цінова реакція нафтосектору:
- CL (Crude Light): -0,46%
- LCO (Brent): -0,63%
- RNFT: -0,08%, LKOH: -0,39%, TATN: -0,65%
- JNOS: +0,87%, SNGS: +0,92%
- Переважно — негативна динаміка нафтогазових акцій рф, що відображає нервозність інвесторів.
Попри зростання котирувань, ринок нафти залишається вразливим до суперечливих політичних заяв. Невизначеність щодо санкційного курсу США, особливо в умовах передвиборчої риторики, збільшує волатильність. Інвесторам варто уважно відстежувати не лише фундаментальні фактори, а й розвиток дипломатичних ініціатив щодо України.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Investing.com
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