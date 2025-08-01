Ціни на нафту знижуються на тлі зміцнення долара і побоювань щодо глобального попиту

На тлі посилення долара США та побоювань щодо наслідків нових тарифів адміністрації Трампа, світові ціни на нафту та бензин демонструють зниження. Водночас низка фундаментальних чинників — від санкцій проти росії до перегляду квот ОПЕК+ — зумовлюють нестабільність у прогнозах. Потенційний надлишок нафти вже восени 2025 року залишається ключовим ризиком для ринку.
Фундаментальні фактори впливу на нафту
- Фінансові сигнали:
- Зміцнення долара США — індекс долара зріс до максимуму за 2 місяці, тиснучи на котирування нафти.
- Вересневі ф’ючерси WTI втратили -0.74 дол. (-1.06%), бензин RBOB — -0.0282 дол. (-1.28%).
- Глобальні економічні сигнали:
- Сильні макродані США: заявки на допомогу з безробіття — 218 тис. при очікуваннях 224 тис.
- PMI Чикаго: зростання до 47.1 пунктів — максимум за 4 місяці.
- Безробіття в Єврозоні: червневий рівень залишився на рекордно низькому рівні 6.2%.
- Промвиробництво Японії: несподіване зростання на +1.7% м/м — максимум за 4 місяці.
- Геополітика і санкції:
- Трамп пообіцяв підвищення санкцій проти енергетичного експорту рф через 10 днів, якщо не буде досягнуто перемир’я з Україною.
- ЄС запровадив санкції проти 105 нових суден тіньового флоту рф, а також відключив ще 20 банків від SWIFT.
- Російський НПЗ в Індії, що частково належить Rosneft, потрапив під обмеження.
- Політика ОПЕК+ і ринок балансу:
- ОПЕК+ може призупинити нарощування видобутку з жовтня, після запланованого зростання на +548 тис. б/д з 1 вересня.
- Запаси накопичуються: IEA повідомляє про надлишок у 1 млн б/д, що досягне 1.5% світового попиту у IV кварталі 2025 року.
- Виробництво в червні зросло на +360 тис. б/д до 28.10 млн б/д — максимум за 1.5 року.
- План до вересня 2026: повне відновлення 2.2 млн б/д після дворічного скорочення.
- Регіональні ринки:
- Ірак готується відновити експорт через трубопровід Ірак–Туреччина, заблокований з березня 2023 р.
- Курдистан має намір постачати 230 тис. б/д у рамках загального експорту Іраку, який є другим найбільшим виробником в ОПЕК.
- Запаси і видобуток США:
- Запаси сирої нафти: -5.6% до 5-річного середнього рівня.
- Бензин: -0.7% до середнього; дистиляти: -15.2% до середнього рівня.
- Видобуток нафти: +0.3% тиждень до тижня — 13.314 млн б/д, дещо нижче рекорду 13.631 млн б/д (грудень 2024 р.).
- Танкери і флот:
- Vortexa: обсяг нафти на танкерах, що стоять понад 7 днів, зріс на +23% за тиждень — до 84.99 млн барелів (25 липня).
- США: кількість активних нафтових бурових установок зменшилась на -7 — до 415 (мінімум за 3.75 року).
«Якщо санкції з боку США справді включатимуть потрійні мита на російську нафту, ринок не зможе проігнорувати ефект, враховуючи масштаби експорту і обмежену резервну потужність ОПЕК», — попереджає JPMorgan Chase.
Висновок: Ціни на нафту залишаються чутливими до геополітичних імпульсів, фінансових коливань і балансів попиту-пропозиції. Ключовими ризиками є потенційне посилення санкцій проти рф, розбалансування через політику ОПЕК+ і зміни в експорті з Іраку. Водночас відносно низькі запаси в США та обмежене зростання видобутку утримують ринок від глибшого падіння.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Barchart
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