Ціни на нафту знижуються на тлі зміцнення долара і побоювань щодо глобального попиту

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Ціни на нафту знижуються на тлі зміцнення долара і побоювань щодо глобального попиту

На тлі посилення долара США та побоювань щодо наслідків нових тарифів адміністрації Трампа, світові ціни на нафту та бензин демонструють зниження. Водночас низка фундаментальних чинників — від санкцій проти росії до перегляду квот ОПЕК+ — зумовлюють нестабільність у прогнозах. Потенційний надлишок нафти вже восени 2025 року залишається ключовим ризиком для ринку.

Фундаментальні фактори впливу на нафту

  • Фінансові сигнали:
    • Зміцнення долара США — індекс долара зріс до максимуму за 2 місяці, тиснучи на котирування нафти.
    • Вересневі ф’ючерси WTI втратили -0.74 дол. (-1.06%), бензин RBOB — -0.0282 дол. (-1.28%).
  • Глобальні економічні сигнали:
    • Сильні макродані США: заявки на допомогу з безробіття — 218 тис. при очікуваннях 224 тис.
    • PMI Чикаго: зростання до 47.1 пунктів — максимум за 4 місяці.
    • Безробіття в Єврозоні: червневий рівень залишився на рекордно низькому рівні 6.2%.
    • Промвиробництво Японії: несподіване зростання на +1.7% м/м — максимум за 4 місяці.
  • Геополітика і санкції:
    • Трамп пообіцяв підвищення санкцій проти енергетичного експорту рф через 10 днів, якщо не буде досягнуто перемир’я з Україною.
    • ЄС запровадив санкції проти 105 нових суден тіньового флоту рф, а також відключив ще 20 банків від SWIFT.
    • Російський НПЗ в Індії, що частково належить Rosneft, потрапив під обмеження.
  • Політика ОПЕК+ і ринок балансу:
    • ОПЕК+ може призупинити нарощування видобутку з жовтня, після запланованого зростання на +548 тис. б/д з 1 вересня.
    • Запаси накопичуються: IEA повідомляє про надлишок у 1 млн б/д, що досягне 1.5% світового попиту у IV кварталі 2025 року.
    • Виробництво в червні зросло на +360 тис. б/д до 28.10 млн б/д — максимум за 1.5 року.
    • План до вересня 2026: повне відновлення 2.2 млн б/д після дворічного скорочення.
  • Регіональні ринки:
    • Ірак готується відновити експорт через трубопровід Ірак–Туреччина, заблокований з березня 2023 р.
    • Курдистан має намір постачати 230 тис. б/д у рамках загального експорту Іраку, який є другим найбільшим виробником в ОПЕК.
  • Запаси і видобуток США:
    • Запаси сирої нафти: -5.6% до 5-річного середнього рівня.
    • Бензин: -0.7% до середнього; дистиляти: -15.2% до середнього рівня.
    • Видобуток нафти: +0.3% тиждень до тижня — 13.314 млн б/д, дещо нижче рекорду 13.631 млн б/д (грудень 2024 р.).
  • Танкери і флот:
    • Vortexa: обсяг нафти на танкерах, що стоять понад 7 днів, зріс на +23% за тиждень — до 84.99 млн барелів (25 липня).
    • США: кількість активних нафтових бурових установок зменшилась на -7 — до 415 (мінімум за 3.75 року).

«Якщо санкції з боку США справді включатимуть потрійні мита на російську нафту, ринок не зможе проігнорувати ефект, враховуючи масштаби експорту і обмежену резервну потужність ОПЕК», — попереджає JPMorgan Chase.

Висновок: Ціни на нафту залишаються чутливими до геополітичних імпульсів, фінансових коливань і балансів попиту-пропозиції. Ключовими ризиками є потенційне посилення санкцій проти рф, розбалансування через політику ОПЕК+ і зміни в експорті з Іраку. Водночас відносно низькі запаси в США та обмежене зростання видобутку утримують ринок від глибшого падіння.

Джерело: Terminal

За матеріалами: Barchart

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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