Стійкий ринок SAF у 2025 році: надлишкова пропозиція стримує зростання цін

2025 рік для сталого авіаційного пального (SAF) починається зі стабільного балансу. Попри регуляторний тиск і поступове розширення мандатів, очікується, що глобальний попит на SAF не перевищить пропозицію. Заплановані проєкти в Азії створюють додаткову ємність ринку, тоді як європейські обсяги формуються під впливом дворічного мандату. Цінова ситуація залишається контрольованою, але ринок не позбавлений ризиків.
Очікування для ринку SAF у 2025 році
- Регуляторні цілі в Азії
- Сінгапур: 1% SAF для всіх вильотів із 2026 року, з підвищенням до 3–5% до 2030 року.
- Індонезія та Південна Корея: старт обов’язкового 1% використання SAF із 2027 року.
- Індонезія: ціль — 2,5% SAF до 2030 року.
- Малайзія: амбітна мета — 47% SAF до 2050 року; детальний план подається кожні 3 роки до ICAO.
- Фактичне використання SAF до впровадження мандатів
- Singapore Airlines, Emirates, Cathay Pacific вже використовують SAF-суміші в Changi Airport.
- Японські авіалінії (ANA, JAL) застосовують співперероблений SAF, імпортований з Кореї.
- Очікується SAF-постачання від японського виробника для DHR Express у Японії.
- Ціни та ринкова динаміка
- У листопаді 2024 року SAF тимчасово став дешевшим за HBO (Heavy Bio-Oil) в Європі.
- Причина — запровадження антидемпінгових мит на китайський HBO у серпні (тимчасово) та з грудня (остаточно).
- SAF подешевшав через перехід китайських виробників від HBO до SAF, що збільшило пропозицію.
- Потужності, що заплановані на 2025 рік
- Shandong Hiker (Китай): 500 тис. тонн/рік, запуск — I квартал 2025 року.
- EcoCerial (Малайзія): 210 тис. тонн/рік.
- Bangchak (Таїланд): 278 тис. тонн/рік.
- Очікування щодо попиту
- ЄС: з 1 січня 2025 року набрав чинності мандат на 2% SAF.
- Оцінка Argus: SAF-попит у ЄС перевищить 1,5 млн тонн у 2025 році.
- Станом на початок року — ринок діє обережно, адже обсяг мандату розраховується в середньому за рік.
- Фактори ризику для пропозиції
- Промислові затримки: у 2024 році Neste працював нижче номінальної потужності в 1 млн тонн/рік.
- Ризики зі сировиною: скасовано 13% податкову знижку на експорт UCO у Китаї.
- Індонезія обмежила експорт UCO і Palm Waste — невизначеність щодо тривалості заходів.
- Домінуючі й альтернативні технології виробництва
- HEFA SAF: найпоширеніша технологія; перевірена, стабільна, активно використовується.
- Alcohol-to-Jet: розвивається через проєкти Pratch (Індія), LanzaJet (США), Speedbird (Велика Британія), очікування запуску — 2027–2029 роки.
- Копродукування SAF
- SAF через співпереробку випускають три НПЗ у Кореї: S-Oil, Hyundai Oilbank, SK Energy.
- GS Caltex ще не повідомляв про виробництво, але експортував SAF-суміші до Японії у 2024 році.
- Очікується дозвіл на зарахування співпереробленого SAF до мандату Кореї.
- Ціноутворення та прозорість
- Argus Open Markets (AOM): перша глобальна платформа оцінки SAF (з липня 2024).
- З моменту запуску — понад 10 угод із квітня 2024 року.
- У Південно-Східній Азії SAF-оцінки базуються на netback до Європи.
- Фрахт розраховується за ставкою для CPP clean tanker, найбільш економічного класу суден.
З огляду на наявні дані, попит на SAF у 2025 році навряд чи перевищить пропозицію — як в Азії, так і глобально. Глобальний ринок SAF входить у 2025 рік зі збалансованою структурою: нові заводи створюють надлишкову пропозицію, мандати впроваджуються поступово, а авіакомпанії — досі діють добровільно. Ціни залишаються стриманими, але ризики пов’язані з затримками запуску потужностей, сировиною та регуляторною невизначеністю — не зникають.
Джерело: Terminal
За матеріалами: argusmedia.com