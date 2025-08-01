Стійкий ринок SAF у 2025 році: надлишкова пропозиція стримує зростання цін

Обновлено: Август 01, 2025. Тэги: , , , , , ,

Стійкий ринок SAF у 2025 році: надлишкова пропозиція стримує зростання цін

2025 рік для сталого авіаційного пального (SAF) починається зі стабільного балансу. Попри регуляторний тиск і поступове розширення мандатів, очікується, що глобальний попит на SAF не перевищить пропозицію. Заплановані проєкти в Азії створюють додаткову ємність ринку, тоді як європейські обсяги формуються під впливом дворічного мандату. Цінова ситуація залишається контрольованою, але ринок не позбавлений ризиків.

Очікування для ринку SAF у 2025 році

  • Регуляторні цілі в Азії
    • Сінгапур: 1% SAF для всіх вильотів із 2026 року, з підвищенням до 3–5% до 2030 року.
    • Індонезія та Південна Корея: старт обов’язкового 1% використання SAF із 2027 року.
    • Індонезія: ціль — 2,5% SAF до 2030 року.
    • Малайзія: амбітна мета — 47% SAF до 2050 року; детальний план подається кожні 3 роки до ICAO.
  • Фактичне використання SAF до впровадження мандатів
    • Singapore Airlines, Emirates, Cathay Pacific вже використовують SAF-суміші в Changi Airport.
    • Японські авіалінії (ANA, JAL) застосовують співперероблений SAF, імпортований з Кореї.
    • Очікується SAF-постачання від японського виробника для DHR Express у Японії.
  • Ціни та ринкова динаміка
    • У листопаді 2024 року SAF тимчасово став дешевшим за HBO (Heavy Bio-Oil) в Європі.
    • Причина — запровадження антидемпінгових мит на китайський HBO у серпні (тимчасово) та з грудня (остаточно).
    • SAF подешевшав через перехід китайських виробників від HBO до SAF, що збільшило пропозицію.
  • Потужності, що заплановані на 2025 рік
    • Shandong Hiker (Китай): 500 тис. тонн/рік, запуск — I квартал 2025 року.
    • EcoCerial (Малайзія): 210 тис. тонн/рік.
    • Bangchak (Таїланд): 278 тис. тонн/рік.
  • Очікування щодо попиту
    • ЄС: з 1 січня 2025 року набрав чинності мандат на 2% SAF.
    • Оцінка Argus: SAF-попит у ЄС перевищить 1,5 млн тонн у 2025 році.
    • Станом на початок року — ринок діє обережно, адже обсяг мандату розраховується в середньому за рік.
  • Фактори ризику для пропозиції
    • Промислові затримки: у 2024 році Neste працював нижче номінальної потужності в 1 млн тонн/рік.
    • Ризики зі сировиною: скасовано 13% податкову знижку на експорт UCO у Китаї.
    • Індонезія обмежила експорт UCO і Palm Waste — невизначеність щодо тривалості заходів.
  • Домінуючі й альтернативні технології виробництва
    • HEFA SAF: найпоширеніша технологія; перевірена, стабільна, активно використовується.
    • Alcohol-to-Jet: розвивається через проєкти Pratch (Індія), LanzaJet (США), Speedbird (Велика Британія), очікування запуску — 2027–2029 роки.
  • Копродукування SAF
    • SAF через співпереробку випускають три НПЗ у Кореї: S-Oil, Hyundai Oilbank, SK Energy.
    • GS Caltex ще не повідомляв про виробництво, але експортував SAF-суміші до Японії у 2024 році.
    • Очікується дозвіл на зарахування співпереробленого SAF до мандату Кореї.
  • Ціноутворення та прозорість
    • Argus Open Markets (AOM): перша глобальна платформа оцінки SAF (з липня 2024).
    • З моменту запуску — понад 10 угод із квітня 2024 року.
    • У Південно-Східній Азії SAF-оцінки базуються на netback до Європи.
    • Фрахт розраховується за ставкою для CPP clean tanker, найбільш економічного класу суден.

З огляду на наявні дані, попит на SAF у 2025 році навряд чи перевищить пропозицію — як в Азії, так і глобально. Глобальний ринок SAF входить у 2025 рік зі збалансованою структурою: нові заводи створюють надлишкову пропозицію, мандати впроваджуються поступово, а авіакомпанії — досі діють добровільно. Ціни залишаються стриманими, але ризики пов’язані з затримками запуску потужностей, сировиною та регуляторною невизначеністю — не зникають.

Джерело: Terminal

За матеріалами: argusmedia.com

Замовити звіт по ринку

Автор:

(Всего статей: 2171)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: